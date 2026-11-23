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Baader Bank und sino verlängern Partnerschaft vorzeitig



23.11.2026 / 09:00 CET/CEST

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Baader Bank und sino verlängern Partnerschaft vorzeitig Die Baader Bank AG und die sino AG setzen ihre Zusammenarbeit langfristig fort: Die beiden Unternehmen haben ihren bestehenden Kooperationsvertrag vorzeitig um weitere Jahre verlängert. Die Vereinbarung umfasst das Kooperationspartnergeschäft zwischen sino und der Baader Bank und unterstreicht den gemeinsamen Anspruch, die bewährte Partnerschaft für Heavy Trader fortzuschreiben. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Handelsangebot Baader Trading für die Kundinnen und Kunden von sino. "Die Zusammenarbeit mit der Baader Bank hat sich bewährt, deshalb verlängern wir vorzeitig. Unsere Kunden handeln viel und haben hohe Erwartungen. Daran lassen wir uns messen. Unsere Trader profitieren dabei auch von der Weiterentwicklung des Handelsangebots Baader Trading", sagt Ingo Hillen, Vorstandsvorsitzender der sino AG. Seit dem Start der Kooperation im Geschäftsjahr 2022 und der Übertragung der sino-Kunden auf die Plattform der Baader Bank verbindet beide Unternehmen eine enge Zusammenarbeit im Handels- und Depotgeschäft. Die Partnerschaft hat zugleich Impulse für die Weiterentwicklung des Produktangebots der Baader Bank gegeben. An diese gemeinsame Entwicklung wollen die Partner anknüpfen. Die erneute Vertragsverlängerung schafft dafür einen verlässlichen Rahmen und unterstreicht die Bedeutung langfristiger B2B-Partnerschaften für die Baader Bank. "Die vorzeitige Vertragsverlängerung mit sino ist ein starkes Zeichen des gegenseitigen Vertrauens. Wir freuen uns, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit langfristig fortzusetzen und gemeinsam voranzutreiben. Mit unserer Plattform und unserem Handelsangebot Baader Trading wollen wir unseren Partnern eine leistungsfähige Basis für ihr Geschäft bieten. Die Verbindung aus verlässlicher Zusammenarbeit und der gemeinsamen Schaffung zukunftsfähiger Perspektiven und Produkte steht dabei für uns im Mittelpunkt", sagt Oliver Riedel, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG. Die sino AG mit Sitz in Düsseldorf ist auf High-End-Brokerage spezialisiert. Mit über 40 nationalen und internationalen Handelsplätzen sowie der leistungsstarken Handelsplattform sino MX-PRO bietet die sino AG erstklassige Betreuung für Heavy Trader. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz

Senior Manager

Group Communication

T +49 89 5150 1044 Marlene.hartz@baaderbank.de



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85716 Unterschleißheim, Deutschland

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