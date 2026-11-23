NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hermes von 1480 auf 1325 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Marktbedingungen für den Luxuskonzern in China, den USA und Frankreich hätten sich verschlechtert, wobei der Handel in Frankreich von den jüngsten Protesten beeinträchtigt worden sei, schrieb Luca Solca am Freitag. Deshalb habe er seine Wachstumsprognose für das vierte Quartal sowie die Gewinnschätzungen (EPS) für 2026 und 2027 reduziert./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 20:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 06:15 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000052292





© 2026 dpa-AFX-Analyser