MAILAND, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Otala.Markets ("Otala"), ein im Jahr 2014 gegründeter unabhängiger Finanzdienstleister mit Spezialisierung auf strukturierte Anlageprodukte debütiert am ETFplus-Markt der Borsa Italiana mit seinem ersten ETP, dem Otala European Autocall Monthly Income Dist (ISIN XS3560961263). Das Produkt bietet Zugang zu einer Strategie, die über bedingte und variable monatliche Kupon-Ausschüttungen Erträge generieren soll.

Funktionsweise des neuen ETP

Das ETP bildet einen Index nach, der sich aus über zwanzig strukturierte Phoenix-Autocallables mit einer maximalen Restlaufzeit von jeweils fünf Jahren und unterschiedlichen, wöchentlich festgesetzte Ausübungspreisen zusammensetzt.

Die Strategie nimmt eine zeitliche Verteilung der Einstiegspunkte vor, anstatt diese auf einen einzigen Termin zu konzentrieren. Durch den als "Laddering" bezeichneten Ansatz werden fortlaufend in jeder Woche neue Autocallables in das Portfolio aufgenommen, um zurückgezahlte Schuldverschreibungen zu ersetzen. Die ersten Referenzwerte der einzelnen Schuldverschreibungen werden also zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt, wodurch vermieden wird, dass die Gesamtstrategie von einem einzigen Markteintrittspunkt abhängig wird.

Die Autocallables im Index sind an den MerQube Europe Blue Chips Vol Target Index (der "Referenzindex") gebunden. Dieser Index wird über drei Komponenten aus dem EURO STOXX 50 abgeleitet: Aktienengagement, Volatilitätskontrolle und feste Reduktion.

Alle zugrunde liegenden Schuldverschreibungen leisten monatliche Kuponzahlungen, sofern der Wert des Referenzindex zum maßgeblichen Kontrollzeitpunkt mindestens 70 % seines Ausgangsniveaus erreicht. Die über die unterschiedlichen Positionen der Strategie eingenommenen Kuponzahlungen werden in jedem Monat an die Anleger ausgeschüttet.

Otala ermöglicht es institutionellen Kunden außerdem, über einen individuell abgestimmten Ansatz eigene ETPs zu erstellen, die zu ihren konkreten Anforderungen passen.

Der Otala European Autocall Monthly Income (Dist) lautet auf Euro und wird von Aldburg Public S.A. ausgegeben, wobei Otala.Markets als Arrangeur und Berechnungsstelle handelt.

Produktübersicht

Produktname Otala European Autocall Monthly Income (Dist) ISIN XS3560961263 Notierung ETFplus di Borsa Italiana Emittent Aldburg Public S.A. Währung EUR Nachgebildeter Index MerQube Europe Blue Chips Phoenix Autocallable Index Strategie Index aus 24 Phoenix-Autocallables Ausschüttung Monatlich, unter bestimmten Voraussetzungen Kupon-Schwellenwert 70 % des Ausgangskurses der einzelnen Autocallables Vorzeitige Rücknahme Möglich ab dem zweiten Jahr



Monatliche Ausschüttungen werden nicht garantiert und sind von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index abhängig. Das angelegte Kapital ist einem Verlustrisiko ausgesetzt, das auch zu einem Gesamtverlust führen kann.

Über Otala.Markets

Otala.Markets ist ein unabhängiges, technologieorientiertes Kapitalmarktunternehmen, das maßgeschneiderte Anlageprodukte - beispielsweise strukturierte Produkte, ETPs, AMCs und Verbriefungen - von Grund auf entwickelt, emittiert und an die Börse bringt. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und wird durch die Financial Conduct Authority (FCA) beaufsichtigt. Otala ist als Emittent und Liquiditätsdienstleister an der Borsa Italiana tätig und arbeitet mit Vermögensverwaltern, Privatbanken und Brokern aus Europa und dem Nahen Osten zusammen. ShellX, die proprietäre Preisbildungs-Engine des Unternehmens, und Integrationen mit führenden Vertriebsplattformen ermöglichen die schnelle Entwicklung skalierbarer und individuell abgestimmter Lösungen. Otala hat Finanzprodukte im Wert von über 3 Milliarden Euro bei Investoren platziert und mehr als 1.000 Produkte in Umlauf gebracht (Stand: 30. September 2026).

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