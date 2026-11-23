Die Epitech Group S.p.A., ein italienisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf Neuroinflammation spezialisiert hat, und Horus Pharma, ein französisches Labor mit Schwerpunkt auf Augenheilkunde, haben eine weltweite Lizenzvereinbarung für Adelmidrol geschlossen. Dies ist ein von der Epitech Group entwickelter Wirkstoff aus der ALIAmide-Familie.

Diese Vereinbarung gewährt Horus Pharma die Exklusivrechte zur Entwicklung und Vermarktung von Adelmidrol für Anwendungen in der Humanophthalmologie und der periokularen Dermatologie. Ziel ist es, neue Ansätze zu erforschen, um bisher ungedeckten medizinischen Bedarf im Bereich der Augengesundheit zu adressieren

Eine Bündelung von sich ergänzendem medizinischen Fachwissen

Die Epitech-Gruppe befasst sich seit über 30 Jahren mit ALIAmiden und deren Rolle in physiologischen Regulationsmechanismen. Sie knüpft dabei an die Forschungsarbeiten von Rita Levi-Montalcini an, der Nobelpreisträgerin für Medizin von 1986, die den ALIA-Mechanismus erstmals entdeckt hat. Horus Pharma bringt seinerseits über 20 Jahre Erfahrung in der Augenheilkunde, starke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie internationale Präsenz mit.

Vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung, der zunehmenden Verbreitung chronischer Erkrankungen und der wachsenden Komplexität von Erkrankungen der Augenoberfläche möchten die Partner das Potenzial von Adelmidrol untersuchen. Horus Pharma wird die Entwicklung und Vermarktung neuer Augenmedikamente, die diesen Wirkstoff enthalten, übernehmen.

Gemeinsame Ziele mit globaler Perspektive

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Horus Pharma, das dank seiner anerkannten Fachkompetenz in der Augenheilkunde und seines Engagements für wissenschaftliche Innovationen ein idealer Partner ist. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, die Perspektiven dieses Moleküls im Bereich der Augengesundheit weltweit zu erkunden", erklärt Raffaella della Valle, CEO der Epitech Group S.p.A.

"Die von uns durchgeführten Arbeiten haben unser Interesse am Potenzial von Adelmidrol im Bereich der Augengesundheit und an den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben könnten, weiter erhöht. Wir freuen uns besonders, unser Fachwissen mit dem der Epitech Group zusammenzuführen. Wir möchten dieses Molekül weiter erforschen und dazu beitragen, neue Lösungen zu entwickeln, von denen sowohl Patienten als auch medizinisches Fachpersonal profitieren", meinte Claude Claret, CEO von Horus Pharma.

Durch diese Vereinbarung wird die Erforschung der ALIAmides und Fachwissen im Bereich der Augenheilkunde gebündelt, um Innovationen voranzutreiben.

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