Offenbach am Main (ots) -Von Studierendenwohnungen bis zum neuen Stadtquartier: Die WIBank fördert bezahlbaren Wohnraum mit gezielten Finanzierungsangeboten des Landes Hessen.Was haben Studierende, Familien oder Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen in Hessen gemeinsam? Für sie bleibt der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum hoch. Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) unterstützt deshalb im Auftrag des Landes Hessen zahlreiche Wohnungsbauprojekte, die neuen Wohnraum schaffen oder langfristig sichern.Zwei aktuelle Beispiele zeigen die Bandbreite der Förderung: In Frankfurt am Main wurde das Studierendenwohnheim am Beethovenplatz umfassend energetisch modernisiert und technisch auf den neuesten Stand gebracht. Mit einem Treuhanddarlehen von rund 2,12 Millionen Euro und einem Finanzierungszuschuss von rund 847.000 Euro aus dem Landesprogramm "Studentisches Wohnen" unterstützt die WIBank die Modernisierung des Wohnheims, das den Studierenden in Frankfurter Innenstadtlage wieder 55 Wohneinheiten bietet.Auch im Darmstädter Ludwigshöhviertel trägt die Förderung des Landes Hessen maßgeblich zur Entstehung bezahlbaren Wohnraums bei. An der Entwicklung des neuen Stadtteils sind zahlreiche Unternehmen beteiligt, von denen viele ihre Projekte gemeinsam mit der WIBank realisieren. Beispielhaft steht die BVD WoBau GmbH & Co. KG, die im Auftrag der bauverein AG für sieben geförderte Projekte mit insgesamt 365 Wohnungen von der WIBank rund 67,8 Millionen Euro an Baudarlehen sowie rund 27,6 Millionen Euro an Finanzierungszuschüssen erhält. Die Wohnungen richten sich an Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen und sind Teil eines neuen Quartiers, das künftig mehr als 3.000 Menschen ein Zuhause bieten soll. Ergänzt wird das Quartier durch einen Bildungscampus mit Grundschule, drei Kindertagesstätten und ein Familienzentrum. Ziel ist ein lebendiges, sozial durchmischtes Wohnumfeld mit kurzen Wegen und einer zeitgemäßen Infrastruktur."Bezahlbarer Wohnraum ist eine zentrale Voraussetzung für gesellschaftlichen Zusammen-halt, wirtschaftliche Entwicklung und Chancengerechtigkeit. Als Förderbank des Landes Hessen unterstützen wir Kommunen, Wohnungsunternehmen und andere Träger dabei, dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, zu modernisieren und langfristig zu sichern. Die Projekte in Frankfurt und Darmstadt zeigen beispielhaft, wie wir gemeinsam mit unseren Partnern Wohnraum für unterschiedliche Zielgruppen schaffen und lebenswerte Quartiere für die Zukunft entwickeln", sagt Gottfried Milde, Sprecher der Geschäftsleitung der WIBank."Wir reden nicht nur über den Mangel an Wohnraum, sondern schaffen ganz konkret neue Perspektiven. Am Beethovenplatz machen wir zum Beispiel aus 37 Wohnheimplätzen 55 und geben einem bestehenden Gebäude eine Zukunft. Das ist der richtige Weg: Bestehende Potenziale konsequent nutzen, zusätzlichen Wohnraum schaffen und dort investieren, wo er dringend gebraucht wird", sagt der hessische Wirtschafts- und Wohnungsbauminister und stellvertretende Ministerpräsident Kaweh Mansoori.Mit ihren Förderangeboten unterstützt die WIBank landesweit Investitionen in den Neubau, die Modernisierung und die energetische Erneuerung von Wohnraum. Ziel ist es, bezahlbares Wohnen dauerhaft zu sichern und zugleich die Entwicklung nachhaltiger und sozial ausgewo-gener Quartiere in Hessen voranzubringen.Pressekontakt:Claudia UngeheuerLeiterin Presse und ÖffentlichkeitsarbeitTel: +49 (0)69 9132-3716E-Mail: claudia.ungeheuer@wibank.deOriginal-Content von: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103206/6395625