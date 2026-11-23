SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die heftigen US-Börsenverluste insbesondere im Technologiesektor haben Asiens Handelsplätze am Montag überwiegend kalt gelassen. Ihnen halfen Stützungsmaßnahmen der jeweiligen Regulierungsbehörden.

Diese dürften aber eher Notbremsen sein, als einen Wendepunkt zu markieren, warnte Dilin Wu, Stratege beim Broker Pepperstone Group. Sie trügen zwar kurzfristig zur Stabilisierung der Kurse bei, "können aber weder eine umfassendere Neubewertung der KI-Unternehmen umkehren noch ausländische Investoren von selbst zurückholen".

Vergangene Woche war es an den US-Märkten zum stärksten Einbruch von Tech-Werten seit Jahren gekommen, der sich am Freitag noch beschleunigt hatte. Hintergrund sind Sorgen der Investoren, ob sich die immensen KI-Ausgaben für Chips und Rechenzentren langfristig rechnen werden.

Am stärksten geriet am Montag der südkoreanische Kospi unter Druck - in Seoul musste der Handel wegen starker Kursschwankungen kurzzeitig ausgesetzt werden. Zuletzt dämmte der Kospi mit 4.709 Punkten sein Minus aber auf 3,3 Prozent ein. Er hatte bereits am Freitag vor dem US-Börseneinbruch sichtlich nachgegeben.

Beim ähnlich technologielastigen japanischen Nikkei 225, der vor dem Wochenende ebenfalls unter die Räder geraten war, dürften sich wegen des heutigen Feiertags die Auswirkungen erst am Dienstag bemerkbar machen.

Südkoreas Volkswirtschaft ist wegen ihrer großen Halbleiterproduzenten Samsung Electronics und SK Hynix stark von der globalen Nachfrage nach Chips zum Ausbau Künstlicher Intelligenz (KI) abhängig. Deren Aktien büßten am Montag drei beziehungsweise 2,5 Prozent ein.

Für den von Rohstoffaktien dominierten australischen S&P ASX 200 ging es um weitere 0,26 Prozent auf 8.571 Punkte nach unten.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um 0,17 Prozent auf 22.372 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen schaffte ein Plus von 0,09 Prozent auf 3.958 Punkte./gl/zb

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