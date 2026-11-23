Hamburg/Billerbeck (ots) -Aufbauend auf der klinisch bewährten Kollagen-Elastin-Technologie von MatriDerm kombiniert MatriDerm pluS+ regenerative Unterstützung mit einer integrierten Silikonschicht und bietet Chirurgen damit eine innovative Lösung für die mehrzeitige Rekonstruktion komplexer, tiefreichender Hautdefekte.Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, Patienten im rekonstruktiven Behandlungsverlauf so früh wie möglich auf die Hauttransplantation vorzubereiten. Durch die Unterstützung einer effizienten Wundbettvorbereitung trägt MatriDerm pluS+ dazu bei, die Zeit von der Verletzung bis zum endgültigen Wundverschluss zu verkürzen und Chirurgen dabei zu unterstützen, früher optimale rekonstruktive Ergebnisse zu erzielen.EINE FRÜHERE HAUTTRANSPLANTATION MACHT DEN UNTERSCHIEDFür plastische und rekonstruktive Chirurgen zählt jeder zusätzliche Tag bis zum definitiven Wundverschluss. Verzögerungen bis zur Hauttransplantation können die Heilungszeit verlängern, den Ressourcenbedarf erhöhen, die Belastung der Patienten vergrößern und Wunden vermeidbaren Risiken aussetzen.MatriDerm pluS+ unterstützt die Bildung einer vaskularisierten Neodermis unter einer schützenden Silikonschicht und hilft Chirurgen dabei, Patienten effizient und zuverlässig auf die Hauttransplantation vorzubereiten.Damit zielt MatriDerm pluS+ darauf ab, Patienten früher zum endgültigen Wundverschluss zu führen.BESCHLEUNIGTE HEILUNG. VERBESSERTE ERGEBNISSE.Eine frühere Hauttransplantation kann dazu beitragen, den rekonstruktiven Behandlungsverlauf zu verkürzen, die Expositionszeit der Wunde zu reduzieren, das Infektionsrisiko zu senken, eine frühere Rehabilitation zu ermöglichen, die funktionelle Erholung zu verbessern, optimale ästhetische Ergebnisse zu erzielen und die Patientenzufriedenheit zu erhöhen.NEUE MASSSTÄBE FÜR DIE MEHRZEITIGE REKONSTRUKTIONChirurgen stehen heute verschiedene zweischichtige Technologien für die Rekonstruktion zur Verfügung. Der Behandlungserfolg geht jedoch über eine vorübergehende Wundabdeckung hinaus. Entscheidend ist, Patienten so schnell wie möglich zu einem definitiven Wundverschluss zu führen und gleichzeitig qualitativ hochwertige rekonstruktive Ergebnisse zu erzielen.MatriDerm pluS+ wurde mit diesem Ziel entwickelt und bietet Chirurgen eine wertvolle Option, um eine frühere Hauttransplantation zu ermöglichen und gleichzeitig die bewährten regenerativen Vorteile von MatriDerm zu nutzen.STATEMENT DER GESCHÄFTSLEITUNG / Carol Robinson, Senior Vice President, Division MedCare, MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG"Die Zulassung von MatriDerm pluS+ stellt einen wichtigen Fortschritt für Chirurgen dar, die komplexe Wunden behandeln. Unsere Vision war von Anfang an klar: eine Lösung zu entwickeln, die Ärzte dabei unterstützt, Patienten so schnell wie möglich zu einer erfolgreichen Hauttransplantation und einem endgültigen Wundverschluss zu führen.In der rekonstruktiven Chirurgie beeinflusst die Zeit das Infektionsrisiko, die Rehabilitation, die funktionelle Erholung, die ästhetischen Ergebnisse, den Einsatz von Gesundheitsressourcen und letztlich die Lebensqualität der Patienten. MatriDerm pluS+ wurde entwickelt, um Chirurgen dabei zu unterstützen, diese Zeit zu verkürzen und gleichzeitig die Vorteile einer modernen dermalen Regeneration noch mehr Patienten zugänglich zu machen.Ein weiterer wichtiger Vorteil von MatriDerm pluS+ ist die nahtlose Integration in moderne Wundbehandlungskonzepte. Dank der perforierten Silikonschicht kann MatriDerm pluS+ bei entsprechender klinischer Indikation mit der Unterdruck-Wundtherapie (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT) kombiniert werden. Dies erweitert die Flexibilität der Behandlung bei Verbrennungen, Traumata, onkologisch bedingten Defekten, chronischen Wunden und diabetischen Fußulzera. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es Chirurgen, die regenerativen Vorteile von MatriDerm bei einem noch breiteren Spektrum komplexer klinischer Situationen einzusetzen."Über MatriDerm pluS+MatriDerm pluS+ ist eine zweischichtige dermale Matrix, die die etablierte MatriDerm Kollagen-Elastin-Matrix mit einer integrierten Silikonschicht kombiniert. Als Teil der MatriDerm Plattform erweitert MatriDerm pluS+ die rekonstruktiven Möglichkeiten für Ärzte um eine zusätzliche Lösung für die mehrzeitige Rekonstruktion komplexer, tiefreichender Hautdefekte.Bei entsprechender klinischer Indikation kann MatriDerm pluS+ auch in Kombination mit einer Unterdruck-Wundtherapie (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT) eingesetzt werden.Über MedSkin Solutions Dr. Suwelack AGMedSkin Solutions Dr. Suwelack AG entwickelt fortschrittliche regenerative Lösungen für die Wundheilung und Weichgeweberekonstruktion und unterstützt Ärzte dabei, die Behandlungsergebnisse bei Verbrennungen, Traumata, chronischen Wunden und in der rekonstruktiven Chirurgie zu verbessern.Pressekontakt:Andreas Scheuermannredaktion@auctority.net+611 16 66 14 24Original-Content von: Medskin Solutions Dr. Suwelack AG (MDS), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154865/6395637