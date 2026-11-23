München (ots) -Sonne, Strand und Meer - und obendrauf noch PAYBACK Punkte! Wer seinen nächsten Traumurlaub über die sonnenklar.TV Reisebüros oder die sonnenklar.TV Partner (z. B. in den Flugbörse Reisebüros) bucht, kann ab sofort beim Reisen punkten. Denn die Reisespezialisten sind jetzt Official Partner von Deutschlands größtem Bonusprogramm PAYBACK. Ob Fernreise, Badeurlaub mit der Familie oder spontane Auszeit in den Bergen: Die Partnerschaft eröffnet den mehr als 35 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden eine optimale weitere Möglichkeit, bei ihren Reisebuchungen Punkte zu sammeln und zu sparen. "Mit PAYBACK gewinnen wir einen starken Partner für unsere Reisebüropartner, der ihnen neue Chancen im Vertrieb eröffnet. Wir verbinden die persönliche Beratung vor Ort mit den Vorteilen des bekanntesten Bonusprogramms Deutschlands. Damit schaffen wir zusätzliche Buchungsanreize, stärken die Kundenbindung und eröffnen unseren Reisebüropartnern neue Möglichkeiten, Kunden für sich zu gewinnen", so Hauke Moll, Geschäftsführer von TVG Touristik Vertriebsgesellschaft mbH."Reisen gehört für viele Menschen zu den größten Ausgaben des Jahres. Umso schöner ist es, wenn sich bei der Buchung zusätzlich Punkte sammeln lassen, die später wieder eingesetzt werden können. Mit den sonnenklar.TV Reisebüros und den sonnenklar.TV Partnern ergänzen wir unsere PAYBACK Reisewelt um einen weiteren bekannten Anbieter und schaffen für unsere Kundinnen und Kunden noch mehr Möglichkeiten, beim Reisen zu punkten", sagt Florian Wolfframm, Mitglied der PAYBACK Geschäftsleitung.Die Vielfalt bei der Urlaubsplanung beginnt im Reisebüro: Von der Pauschalreise bis zum individuell zusammengestellten Urlaub erhalten Kunden dort persönliche Beratung und zahlreiche Möglichkeiten, ihre Reise nach den eigenen Wünschen zu gestalten. PAYBACK schafft dazu einen attraktiven Mehrwert, der weit über die Reise hinausgeht: Punkte sammeln mit nur einer App oder Karte bei hunderten Partnern aus völlig unterschiedlichen Branchen - und damit bei zahlreichen Gelegenheiten im Alltag.Und so einfach geht's: Die PAYBACK Karte oder App mit ins Reisebüro nehmen, persönlich beraten lassen, Traumreise buchen und dabei viele Punkte sammeln. Wer noch mehr aus seiner Buchung herausholen möchte, schaut am besten vorab in der App nach passenden Coupons und aktiviert diese vor der Buchung. Die gesammelten Punkte können anschließend beispielsweise für Prämien oder beim Einkauf bei zahlreichen PAYBACK Partnern eingelöst werden.Über die TVG - viel.mehr.reisebüro.Die Touristik Vertriebsgesellschaft bietet mit ihren Partnermodellen an 200 Standorten innovative und zukunftsweisende Reisebürokonzepte im Franchising. Mit der exklusiven Integration des führenden TV-Reiseshopping-Senders "sonnenklar.TV" bietet die TVG zudem ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal im deutschen Reisebürovertrieb, da die angeschlossenen Reisebüros ihren Kunden neben einem Vollsortiment auch die attraktiven Aktionsangebote von sonnenklar.TV anbieten. Die Einzigartigkeit dieses Omnichannel-Ansatzes ist nicht nur ein besonderer Wettbewerbsvorteil, sondern auch ein Garant für mehr Reichweite und Aufmerksamkeit beim Kunden. Die erfolgreichen Reisebüropartner bilden eine beeindruckende Gemeinschaft von Unternehmern.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "Kundenfreundlichste App" (Focus Money), "App mit dem größten Mehrwert" (SZ) und "Lieblingsapp der Deutschen" (WirtschaftsWoche). PAYBACK ist zudem "Kundenkönig" (BILD), "Leading Innovator 2026" (FOCUS), "Eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands 2026" (CAPITAL) und mehrfacher "Top Employer" (Top Employers Institute).Pressekontakt:Nina Purtscher-GrassPressesprecherinPAYBACK GmbHMobil: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6395636