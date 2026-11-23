© Foto: Li Bro.photo - CHROMORANGEBitcoin stürzte auf den niedrigsten Stand seit September 2024. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit warnt Arthur Hayes vor verfrühten Käufen.Den vollständigen Artikel lesen
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© Foto: Li Bro.photo - CHROMORANGEBitcoin stürzte auf den niedrigsten Stand seit September 2024. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit warnt Arthur Hayes vor verfrühten Käufen.Den vollständigen Artikel lesen
Bitcoin verzeichnete einen massiven Kurssturz auf bis zu 55.149 US-Dollar – den niedrigsten Stand seit September 2024 – und verlor innerhalb von fünf Tagen zeitweise 18 Prozent an Wert. Auslöser waren Sorgen über US-Zinserhöhungen sowie der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang. Trotz einer ersten Erholung auf 61.372 US-Dollar warnt Arthur Hayes aufgrund der anhaltenden Unsicherheit vor verfrühten Käufen.