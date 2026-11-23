Steigende Kfz-Versicherungsbeiträge sorgen für Unmut. Doch nicht allein die Höhe einer Prämienanhebung entscheidet darüber, ob Kunden den Anbieter wechseln. Eine Studie beleuchtet, welche Rolle das Fairnessgefühl dabei spielt und was die Akzeptanz einer Erhöhung für Kunden einfacher machen könnte. Noch wenige Tage lang können Autofahrer ihre Kfz-Versicherung zum Jahreswechsel kündigen. Gerade Erhöhungen der Versicherungsbeiträge sorgen bei Kunden in der Regel zu Unzufriedenheit. Laut einer aktuellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact