Zürich (ots) -Eine Schweizer Gesellschaft bietet internationalen Unternehmern und Investoren attraktive Möglichkeiten für Expansion, Handel und Beteiligungen. Doch wer seinen Wohnsitz im Ausland hat, steht bei der praktischen Umsetzung vor besonderen Herausforderungen. Agnes und Rafael Biolley haben mit Biolley Treuhand ein spezialisiertes Full-Service-Angebot entwickelt, das digitale Gründungsprozesse mit persönlicher Beratung verbindet. Wie dieser Ansatz funktioniert, erfahren Sie hier.Eine Schweizer Gesellschaft zu gründen, erfordert mehr als die Vorbereitung der Handelsregistereintragung. Bereits vor der Eintragung müssen wichtige rechtliche und organisatorische Voraussetzungen erfüllt sein. Gerade für Unternehmer und Investoren mit Wohnsitz außerhalb der Schweiz stellt die Abstimmung dieser Anforderungen eine besondere Herausforderung dar. So benötigen sie unter anderem eine geeignete Bankverbindung, eine gesetzlich vorgeschriebene Schweizer Vertretung und einen ordnungsgemäßen Geschäftssitz. Hinzu kommt die Abstimmung mit Notaren, Banken und Behörden, deren Abläufe und Anforderungen ineinandergreifen müssen. Wer diese Aufgaben unabhängig voneinander organisiert, riskiert Verzögerungen, zusätzliche Kosten und Schwierigkeiten bei der Aufnahme der Geschäftstätigkeit. "Viele Unternehmer unterschätzen, wie eng die einzelnen Schritte miteinander zusammenhängen. Werden entscheidende Fragen erst während der Gründung geklärt, kann das die spätere Geschäftstätigkeit erheblich erschweren", erklärt Rafael Biolley, Mitgründer von Biolley Treuhand."Umso wichtiger ist es, bereits bei der Planung zu berücksichtigen, welche Anforderungen sich aus dem späteren Geschäftsbetrieb ergeben", ergänzt Agnes Biolley. Genau diesen Anspruch verfolgen die Experten von Biolley Treuhand. Rafael Biolley verfügt über rund zwanzig Jahre Erfahrung in der Schweizer Finanz- und Treuhandbranche und betreute bereits bei einer größeren Treuhandgruppe internationale Unternehmer mit komplexen Gesellschaftsstrukturen. Agnes Biolley ergänzt diese fachliche Expertise durch ihre internationale Konzernerfahrung in Deutschland, Schweden und der Schweiz sowie ihre spätere Selbstständigkeit in der Unternehmensberatung und im Führungskräftetraining. Dadurch kennt sie die Anforderungen etablierter Unternehmen ebenso wie die Herausforderungen grenzüberschreitender Entscheidungsprozesse. Mit Biolley Treuhand verbinden die beiden ihre unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen zu einem gemeinsamen Beratungsansatz, der internationale Unternehmer sowohl bei der Gründung ihrer Schweizer Gesellschaft als auch bei deren langfristiger Betreuung unterstützt.Biolley Treuhand: Spezialisierte Gesellschaftslösungen für internationale Unternehmer und InvestorenNicht jeder Unternehmer, der eine Gesellschaft in der Schweiz gründen möchte, verfolgt damit dieselben Ziele. Während einige eine operative Niederlassung aufbauen wollen, planen andere eine Holdingstruktur oder möchten internationale Handelsgeschäfte über eine Schweizer Gesellschaft abwickeln. Entsprechend unterschiedlich fallen die Anforderungen an die Gesellschaftsform, die Bankverbindung, den Geschäftssitz und die laufende Betreuung aus. Für Rafael Biolley steht deshalb zunächst die Frage im Mittelpunkt, wie die geplante Gesellschaft später tatsächlich genutzt werden soll. In einem gewöhnlich 60 bis 90 Minuten dauernden Beratungsgespräch bespricht er bei geeigneten Anfragen die individuellen Voraussetzungen und klärt, welche Schritte für die Umsetzung notwendig sind.Auf dieser Grundlage begleitet das Team von Biolley Treuhand sowohl die Gründung einer Schweizer AG oder GmbH als auch den Erwerb einer Vorratsgesellschaft. Während bei einer Neugründung die Gesellschaft zunächst errichtet und ins Handelsregister eingetragen werden muss, können Unternehmer mit einer Vorratsgesellschaft eine bereits bestehende Gesellschaft übernehmen. Unabhängig davon, für welchen Weg sich die Kunden entscheiden, stellt Biolley Treuhand sicher, dass die organisatorischen Voraussetzungen für den vorgesehenen Geschäftsbetrieb berücksichtigt werden. Fester Bestandteil des Full-Service-Angebots sind die vollständige Übernahme des Bankenonboardings, die Bereitstellung eines Geschäftssitzes und die gesetzlich erforderliche Vertretung in der Schweiz. So erhalten internationale Unternehmer und Investoren eine auf ihre Ausgangssituation abgestimmte Begleitung, statt die einzelnen Gründungsschritte selbst mit verschiedenen Dienstleistern abstimmen zu müssen.Von der Beratung bis zum Handelsregister: So funktioniert die digitale FirmengründungSind die Anforderungen an die geplante Gesellschaft geklärt, kann die eigentliche Gründung beginnen. Dafür haben die Experten von Biolley Treuhand wesentliche Schritte digitalisiert, sodass Unternehmer die erforderlichen Formalitäten unter geeigneten Voraussetzungen von ihrem Wohn- oder Geschäftssitz aus erledigen können. Die Identitätsprüfung erfolgt über die Anwendung DeepID, während sich die benötigten Dokumente mit qualifizierten elektronischen Signaturen unterzeichnen lassen. Für diesen Prozess reichen grundsätzlich ein gültiger Ausweis, ein Smartphone und eine E-Mail-Adresse aus. Das vollständige Bankenonboarding sowie die weitere Abstimmung mit Notariat und Handelsregister übernimmt das Team von Biolley Treuhand. "Der Kunde soll die notwendigen Schritte bequem von seinem Büro oder seinem Sofa aus erledigen können. Die komplexe Organisation dahinter ist unsere Aufgabe", erklärt Rafael Biolley. Eine persönliche Reise in die Schweiz oder der postalische Versand von Unterlagen ist bei dieser Form der Gründung in der Regel nicht notwendig.Wie schnell die Gesellschaft anschließend ins Handelsregister eingetragen wird, hängt unter anderem von den beteiligten Stellen ab. Für eine typische Neugründung nennt Rafael Biolley einen Zeitraum von etwa zwei bis drei Wochen. In besonders zügigen Einzelfällen sei die Eintragung bereits nach rund zehn Tagen möglich. Eine feste Zusage lässt sich daraus jedoch nicht ableiten, da insbesondere die Prüfungen durch Banken und Behörden unterschiedlich viel Zeit beanspruchen können. Entscheidend ist deshalb, dass die einzelnen Schritte aufeinander abgestimmt sind und notwendige Unterlagen rechtzeitig vorliegen.Bankkonto, Schweizer Vertretung und Geschäftssitz: Auf diese Details kommt es anDamit die digitale Firmengründung reibungslos funktioniert und die Gesellschaft anschließend ihren Geschäftsbetrieb aufnehmen kann, müssen einige organisatorische Voraussetzungen frühzeitig geklärt werden. Besonders wichtig ist eine geeignete Bankverbindung, denn für die Gründung einer Schweizer AG oder GmbH wird zunächst ein Kapitaleinzahlungskonto benötigt. Die anschließende Eröffnung eines regulären Geschäftskontos ist ein eigenständiger Schritt, den Biolley Treuhand im Rahmen seines Full-Service-Angebots ebenfalls vollständig begleitet. Gerade bei Gesellschaftern mit Wohnsitz im Ausland oder komplexeren Beteiligungsstrukturen können zusätzliche Prüfungen erforderlich sein. "Ein Geschäftskonto darf nicht erst dann zum Thema werden, wenn die Gesellschaft bereits gegründet ist", betont Rafael Biolley. Deshalb übernimmt Biolley Treuhand das gesamte Bankenonboarding für seine Kunden, von der frühzeitigen Abstimmung der Anforderungen über die Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen bis zur Koordination des Kontoeröffnungsprozesses. Dabei arbeiten sie mit etablierten Schweizer Universalbanken zusammen, die für Holding- und Beteiligungsgesellschaften teilweise besondere Konditionen anbieten. Während Schweizer Banken für passive Gesellschaften wie Holdings teilweise vierstellige Kontoführungsgebühren pro Jahr verlangen, profitieren Kunden von Biolley Treuhand bei einer kooperierenden Bank von besonderen Konditionen: Für passive Gesellschaften entfallen diese Gebühren vollständig. Die Entscheidung über eine Kontoeröffnung liegt allerdings weiterhin bei der jeweiligen Bank.Neben einer geeigneten Bankverbindung benötigen Unternehmer mit Wohnsitz im Ausland eine gesetzlich vorgeschriebene Vertretung ihrer Schweizer Gesellschaft. So muss jede Schweizer AG oder GmbH durch mindestens eine entsprechend zeichnungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz vertreten werden können. Diese Funktion kann das Team von Biolley Treuhand übernehmen und kümmert sich dabei auch um die damit verbundenen organisatorischen Aufgaben. Ergänzend bietet das Unternehmen Geschäftsadressen in Zürich, Zug, Baar und Genf an, wobei die Wahl des Standorts von der geplanten Geschäftstätigkeit und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt. Während Zürich als internationaler Finanzplatz etabliert ist, können Zug und Baar insbesondere aufgrund ihrer steuerlichen Rahmenbedingungen interessant sein. Welche rechtlichen und steuerlichen Folgen sich daraus im Einzelfall ergeben, sollte jedoch bei Bedarf gesondert fachlich geprüft werden.Corporate Services für Schweizer Gesellschaften: Auch nach der Gründung gut betreutAuch nach der Gründung einer Schweizer Gesellschaft fallen zahlreiche administrative und gesellschaftsrechtliche Aufgaben an. Um internationale Unternehmer dabei zu entlasten, bietet Biolley Treuhand umfassende Corporate Services an. Dazu gehören die Führung des Aktienbuchs, die Organisation der jährlichen Generalversammlung sowie die Koordination von Buchhaltung und Jahresabschlüssen. Darüber hinaus unterstützt das Team bei Behördenangelegenheiten und übernimmt die digitale Postverwaltung. Eingehende Geschäftspost wird elektronisch bereitgestellt, während physische Sendungen und erforderliche Originaldokumente gesondert weitergeleitet werden. Durch eine Anbindung des digitalen Briefkastens an das Geschäftskonto lässt sich zudem die Bearbeitung von Rechnungen vereinfachen. Bei weitergehendem Bedarf, etwa im Bereich Versicherungen oder bei branchenspezifischen Fragen, können die Experten spezialisierte Partner hinzuziehen. Auch bei einem späteren Umzug in die Schweiz ist organisatorische Unterstützung möglich.Neben diesen Leistungen legen Agnes und Rafael Biolley Wert auf transparente Fixpreise, damit Kunden den vereinbarten Leistungsumfang und die damit verbundenen Kosten im Voraus einschätzen können. Hinzu kommen feste Ansprechpartner, die bei kurzfristigen Behördenanfragen, wichtigen Unterlagen oder gesellschaftsrechtlichen Verpflichtungen erreichbar sind. Gerade bei grenzüberschreitenden Gesellschaftsstrukturen ist das entscheidend, da Versäumnisse erhebliche Konsequenzen haben können. Fehlt beispielsweise dauerhaft die gesetzlich erforderliche Vertretung oder besteht kein ordnungsgemäßer Geschäftssitz mehr, drohen Organisationsmängel und behördliche Maßnahmen. Dass die persönliche Betreuung und die praxisorientierten Lösungen bei den Kunden ankommen, zeigt auch die Rückmeldung eines international tätigen deutschen Rechtsanwalts. Er lobt insbesondere die fachliche Kompetenz, die kurzen Entscheidungswege und die praktische Umsetzbarkeit der angebotenen Gesellschaftslösungen. "Eine erfolgreiche Firmengründung ist für uns erst der Anfang. Entscheidend ist, dass unsere Kunden auch Jahre später einen verlässlichen Partner an ihrer Seite haben, der sich um ihre Gesellschaft kümmert und ihnen den Rücken für ihre unternehmerischen Vorhaben freihält", betont Rafael Biolley abschließend.Sie sind Unternehmer oder Investor und möchten eine Schweizer Gesellschaft gründen, eine Vorratsgesellschaft erwerben oder bestehende Strukturen professionell betreuen lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten von Biolley Treuhand (https://www.biolleytreuhand.ch/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Biolley Treuhand GmbHE-Mail: team@biolleytreuhand.chWebsite: https://www.biolleytreuhand.ch/Original-Content von: Biolley Treuhand GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183956/6395643