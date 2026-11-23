Vaduz (ots) -
Der Todestag des liechtensteinischen Komponisten, Organisten und Musikpädagogen Josef Gabriel Rheinberger jährt sich am Mittwoch, 25. November 2026, zum 125. Mal.
Aus diesem Anlass zeigt der Landeskanal vom 25. bis 29. November eine Aufzeichnung der 1856 von Josef Gabriel Rheinberger komponierten Messe in D-Dur, gesungen vom Kirchenchor St. Florin zu Vaduz. Die Produktion der Perspective Event & Film, Satteins, ist an den folgenden Terminen zu sehen:
Mittwoch, 25. November 2026: 13 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 21 Uhr
Donnerstag, 26. November 2026: 13 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 21 Uhr
Freitag, 27. November 2026: 13 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 21 Uhr
Sonntag, 29. November 2026: 10 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr
Pressekontakt:
Information und Kommunikation der Regierung
Martin Matt
T +423 236 67 22
Martin.Matt@regierung.li
Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943733
Der Todestag des liechtensteinischen Komponisten, Organisten und Musikpädagogen Josef Gabriel Rheinberger jährt sich am Mittwoch, 25. November 2026, zum 125. Mal.
Aus diesem Anlass zeigt der Landeskanal vom 25. bis 29. November eine Aufzeichnung der 1856 von Josef Gabriel Rheinberger komponierten Messe in D-Dur, gesungen vom Kirchenchor St. Florin zu Vaduz. Die Produktion der Perspective Event & Film, Satteins, ist an den folgenden Terminen zu sehen:
Mittwoch, 25. November 2026: 13 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 21 Uhr
Donnerstag, 26. November 2026: 13 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 21 Uhr
Freitag, 27. November 2026: 13 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 21 Uhr
Sonntag, 29. November 2026: 10 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr
Pressekontakt:
Information und Kommunikation der Regierung
Martin Matt
T +423 236 67 22
Martin.Matt@regierung.li
Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943733
© 2026 news aktuell-CH