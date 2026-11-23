Vaduz (ots) -Der Todestag des liechtensteinischen Komponisten, Organisten und Musikpädagogen Josef Gabriel Rheinberger jährt sich am Mittwoch, 25. November 2026, zum 125. Mal.Aus diesem Anlass zeigt der Landeskanal vom 25. bis 29. November eine Aufzeichnung der 1856 von Josef Gabriel Rheinberger komponierten Messe in D-Dur, gesungen vom Kirchenchor St. Florin zu Vaduz. Die Produktion der Perspective Event & Film, Satteins, ist an den folgenden Terminen zu sehen:Mittwoch, 25. November 2026: 13 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 21 UhrDonnerstag, 26. November 2026: 13 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 21 UhrFreitag, 27. November 2026: 13 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 21 UhrSonntag, 29. November 2026: 10 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr, 19 UhrPressekontakt:Information und Kommunikation der RegierungMartin MattT +423 236 67 22Martin.Matt@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943733

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