HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nike von 27,50 auf 27,00 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Investorentag des Sportartikelkonzerns habe wenig Trost geboten, schrieb Vani Mohindra am Freitag. Die Geschäftsziele für 2031 seien ehrgeizig und hingen von einer Gewinnbeschleunigung ab./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 16:11 / GMT

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ISIN: US6541061031





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