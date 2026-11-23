Mit der Picsart-Plattform können Entwickler ihre eigenen Video-, Audio- und Bildfunktionen erstellen, indem sie über eine einzige API, CLI oder einen MCP-Server auf mehr als 250 Modelle von über 30 Anbietern sowie auf Picsarts eigene Bearbeitungsmodelle zugreifen.

Das Wichtigste auf einen Blick

Ein Paket, vier Entwicklungsmöglichkeiten: die API, die CLI, ein Playground zum Testen von Modellen und Picsart Media Studio, ein MCP-Server, der mit kompatiblen KI-Assistenten zusammenarbeitet.

Eine einzige Integration für die Erzeugung von Bildern, Videos, Audio und Text aus über 250 Modellen von mehr als 30 Anbietern, mit der Freiheit, Modelle im Laufe der Produktentwicklung zu wechseln. Self-Service-Nutzer zahlen pro Erzeugung zu wettbewerbsfähigen, veröffentlichten Tarifen.

Entwickler erhalten Zugriff auf die proprietären Bearbeitungsmodelle von Picsart, wie "Enhance" und "Hintergrundentfernung", die ausschließlich auf der Picsart Platform verfügbar sind.

Picsart, die von Sequoia Capital und dem SoftBank Vision Fund 2 unterstützte KI-Plattform für Medienproduktion und -verteilung, hat heute die Picsart Platform vorgestellt einen multimodalen kreativen KI-Hub, der Entwicklern die Technologie hinter der Plattform zur Verfügung stellt, die jeden Monat von mehr als 100 Millionen Menschen genutzt wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261120807944/de/

Picsart Opens the AI Behind Its Platform to Developers Businesses. They can now build their own video, audio, image features using 250+ models from 30+ providers, alongside Picsart's own editing models, through one API, CLI or MCP server.

Da alle paar Wochen neue Video- und Bildmodelle eingeführt werden, führt die Verwaltung separater APIs, API-Schlüssel und Abrechnungssysteme zu einem fragmentierten Ökosystem. Durch den einheitlichen Zugang zu kreativen Tools beseitigt die Picsart-Plattform diese Fragmentierung für alle Kreativen von unabhängigen Entwicklern bis hin zu Marketingteams und Studios von Unternehmen -, indem sie über eine einheitliche Integration Zugang zu über 250 Video-, Audio-, Bild- und Textmodellen von mehr als 30 Anbietern bietet. Picsart bietet bereits bei der Veröffentlichung Zugriff auf die neuesten Modelle, sodass Nutzer diese ohne Neuprogrammierung ausprobieren können.

Entwickler können zwischen Videomodellen wechseln, ohne ihre Integration neu schreiben zu müssen, und sie können die Bearbeitungsmodelle von Picsart nutzen, um Bilder vor oder nach der Generierung zu verfeinern. Entwickler können über die REST-API, Python- und TypeScript-SDKs, eine CLI oder einen MCP-Server auf den gesamten Katalog zugreifen. Da Teams zunehmend auf KI-Codierungsagenten setzen, wird der Zugriff auf einen MCP-Server für eine nahtlose Entwicklung unerlässlich.

Hovhannes Avoyan, Gründer und CEO von Picsart, sagt: "Generative Medien entwickeln sich schneller, als jedes Team sie integrieren kann. Unsere Aufgabe ist es, Schritt zu halten, damit unsere Kunden dies nicht tun müssen. Die Picsart-Plattform macht die neuesten kreativen KI-Modelle und die eigenen Bearbeitungswerkzeuge von Picsart für Einzelentwickler, Unternehmer und die Unternehmen zugänglich, auf deren Bedürfnisse wir zunehmend zugeschnitten sind. Ein Zwei-Personen-Start-up und eine globale Marke sollten Zugang zur gleichen kreativen Engine haben."

Einführungsangebot und Verfügbarkeit

Die Picsart Platform ist ab heute offiziell live. Neue Nutzer können vom 20. bis 22. November über die Picsart Platform uneingeschränkten Zugriff auf Wan 3.0 erhalten; außerdem besteht die Möglichkeit, Bonusguthaben zu erhalten, solange der Aktionspool verfügbar ist.

Holen Sie sich Ihren API-Schlüssel unter picsart.com/api-platform.

Über Picsart

Picsart ist die KI-gestützte Plattform, die für eine "Content-First"-Welt entwickelt wurde. Seit mehr als 14 Jahren unterstützt sie die nächste Generation von Geschichtenerzählern dabei, Videoinhalte zu erstellen, zu skalieren und nun auch zu monetarisieren. Durch die Kombination aus intuitiven Design-Tools, KI-gestützter Bild- und Videoerstellung sowie MCP- und CLI-Funktionen holt Picsart die Kreativen dort ab, wo sie arbeiten. Mit mehr als 100 Millionen aktiven Nutzern pro Monat und bislang über 2,5 Milliarden Downloads läutet Picsart eine neue Ära skalierbarer, selbstbestimmter Kreativität ein, in der Inhalte Identität, Einfluss und Unternehmertum fördern.

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