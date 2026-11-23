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Hinter uns liegt eine der turbulentesten Börsenwochen der vergangenen Jahre. Was zunächst als Korrektur der hoch bewerteten KI- und Technologieaktien begann, entwickelte sich zu einem regelrechten Ausverkauf an den internationalen Aktienmärkten. Besonders dramatisch verlief der vergangene Freitag. Der amerikanische S&P 500 verlor allein an diesem Tag 3,7 %, der technologielastige Nasdaq Composite sogar 5,3 %. Auf Wochensicht summierten sich die Verluste auf 8,6 beziehungsweise 10 %. Auch die europäischen Börsen konnten sich dem Abwärtssog nicht entziehen. Der DAX büßte am Freitag 2,6 % ein, der Euro Stoxx 50 rund 2,8 %.Die Dimensionen sind gewaltig.Den Anfang machten ausgerechnet die bisherigen Lieblinge der Anleger: die Aktien der KI-Unternehmen. Besonders bemerkenswert ist, dass selbst hervorragende Unternehmensnachrichten den Kursverfall nicht aufhalten konnten. NVIDIA meldete für das jüngste Quartal eine Umsatzverdoppelung auf 115,8 Mrd. $. Trotzdem brach die Aktie am Freitag um rund 14 % ein. Auch der historische Börsengang von ANTHROPIC, der zunächst auf gewaltiges Anlegerinteresse stieß, konnte die Stimmung nicht drehen. Bereits am zweiten Handelstag verlor die Aktie deutlich an Wert.Wenn selbst außergewöhnlich gute Nachrichten keine steigenden Kurse mehr auslösen, ist das ein ernst zu nehmendes Warnsignal. Immer mehr Anleger hinterfragen, ob die gigantischen Investitionen in KI-Rechenzentren und deren Infrastruktur jemals die erhofften Renditen erwirtschaften werden. Nicht die technologischen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz stehen dabei grundsätzlich infrage, sondern die wirtschaftliche Rentabilität des Investitionsbooms.Inzwischen ist der Verkaufsdruck längst nicht mehr auf den KI-Sektor beschränkt. Zahlreiche Aktien, die mit den ursprünglichen Auslösern wenig zu tun haben, wurden ebenfalls mit nach unten gerissen. Der allgemeine Vertrauensverlust hat eine Eigendynamik entwickelt.Die vergangenen Handelstage haben auch in unserem Zertifikate-Portfolio deutliche Spuren hinterlassen. Eine Vielzahl unserer Positionen wurde durch das Erreichen der festgelegten Stop-Loss-Marken automatisch verkauft. Darunter befanden sich Zertifikate mit hohen Gewinnen, die wir auf diese Weise sichern konnten. Bei anderen Positionen mussten wir Verluste hinnehmen. Die wenigen Short-Spekulationen waren eine gewisse Kompensation.Eine alte Börsenweisheit lautet: Greifen Sie niemals in ein fallendes Messer! Daran sollten sich Anleger gerade jetzt erinnern. Natürlich kann die erste Erholungsrally nach den jüngsten Kursverlusten ein enormes Potenzial entwickeln. Aber wann sie beginnt und von welchen Indexständen aus, kann niemand zuverlässig berechnen. Wir halten es deshalb für sinnvoller, unser Depot ganz behutsam wieder aufzubauen. Angefangen mit zwei Empfehlungen, die wir aktuell als recht krisenfest einschätzen. Beide finden Sie in der Termin-Börse daily ().