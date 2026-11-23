DJ PTA-News: ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD startet 2027 staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot mit ethischen, sozialen und ökologischen Anlagekriterien

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD startet 2027 staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot mit ethischen, sozialen und ökologischen Anlagekriterien

Hilden (pta000/23.11.2026/09:00 UTC+1)

• Ab 2027 schafft ÖKOWORLD einen digitalen Zugang zum ÖKOWORLD Altersvorsorgedepot • Selbstentscheider können ihr AVD direkt online unter "ÖKOWORLD direct powered by investify" abschließen.Persönliche Beratung bleibt möglich • Vermittlerinnen und Vermittler erhalten unter "ÖKOWORLD direct powered by investify" ebenfalls einendigitalen Zugang für Beratung und Abschluss • Das Altersvorsorgedepot ist Auftakt für den weiteren digitalen Ausbau des ÖKOWORLD-Vertriebs mit Fonds,ETFs und Versicherungen

Hilden, 23. November 2026. Zum Jahreswechsel 2027 führt ÖKOWORLD ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot ein. Das Angebot richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die ihre private Altersvorsorge mit ethischen, sozialen und ökologischen Anlagekriterien verbinden möchten. Der digitale Zugang erfolgt über "ÖKOWORLD direct powered by investify". Sowohl Selbstentscheider als auch über Vermittler gewonnene Kundinnen und Kunden schließen über die Technologie- und Regulatorik-Plattform von investify TECH ab. ÖKOWORLD übernimmt die persönliche Betreuung. Die Baader Bank ist als depotführende Bank für Verwahrung und Wertpapierabwicklung zuständig. Zudem fungiert die Baader Bank als Zertifizierer der Altersvorsorgedepots. Weitere Informationen und ein interaktiver Rechner stehen bereits unter www.oekoworld.com/altersvorsorgedepot bereit.

Digital abschließen oder persönlich beraten lassen

ÖKOWORLD bietet das Altersvorsorgedepot in zwei Varianten an. Das Standard-Depot schließen Kundinnen und Kunden ohne Beratung selbst online ab - einfach, schnell und in wenigen Schritten. Wer eine auf die eigene Situation zugeschnittene Lösung wünscht, wählt die individuelle Variante. Sie kann ebenfalls online abgeschlossen werden. Darüber hinaus steht für die individuelle Variante auch das ÖKOWORLD-Beratungsteam in Hilden bei Düsseldorf persönlich oder telefonisch zur Verfügung. So verbindet ÖKOWORLD in einem hybriden Ansatz die Vorteile des Digitalen mit mehr als 50 Jahren Beratungserfahrung.

Andrea Machost, Vorständin der ÖKOWORLD AG, sagt: "Mit,ÖKOWORLD direct powered by investify ' schaffen wir erstmals einen durchgängigen digitalen Zugang zu unseren Anlage- und Vorsorgeangeboten. Gemeinsam mit investify TECH verbinden wir einen einfachen digitalen Abschluss mit persönlicher Betreuung durch ÖKOWORLD. So erreichen wir auch Menschen, die ihre Geldanlage und Altersvorsorge selbstständig organisieren möchten, ohne auf einen persönlichen Ansprechpartner verzichten zu müssen."

Starke Partner für die technische Umsetzung

Für die technische Umsetzung arbeitet ÖKOWORLD mit investify TECH und der Baader Bank zusammen. Das in Luxemburg regulierte Finanztechnologie-Unternehmen investify TECH stellt die technische Plattform für die verschiedenen Altersvorsorgedepot-Modelle bereit. Für die individuelle Variante liefert investify TECH zudem den Rahmen für eine Vermögensverwaltung, die mit ÖKOWORLD-Fonds bestückt wird. Die Baader Bank aus Unterschleißheim bei München übernimmt als depotführende Bank die Zertifizierung und Abwicklung der Wertpapiergeschäfte sowie die Verwahrung der Depots.

"Ich freue mich, dass wir mit investify TECH und der Baader Bank zwei starke Partner an unserer Seite haben", sagt der Vorstandsvorsitzende von ÖKOWORLD, Dr. Oliver Pfeil. "Mit dem Altersvorsorgedepot und unserem neuen digitalen Vertrieb erschließen wir uns neue Kundengruppen und zusätzliche Vertriebswege. Das Altersvorsorgedepot ist dabei erst der Anfang. Unser Ziel ist es, unser gesamtes Anlage- und Vorsorgeangebot mit seinen klar definierten ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien auch digital zugänglich zu machen."

Dr. Harald Brock, Geschäftsführer von investify TECH ergänzt: "ÖKOWORLD setzt auf digitalen bzw. hybriden Vertrieb und nutzt dazu unsere bewährte Plattform, die unsere B2B-Kunden von lästigen Aufgaben befreit und es Endkunden maximal einfach macht. Wir denken Technologie und Regulatorik zusammen und sorgen dafür, dass sich unsere Kunden ganz auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können: Beratung, Vertrieb und Asset Management - mit diesem Ansatz haben wir auch ÖKOWORLD überzeugt. Zudem haben wir seit vielen Jahren Erfahrung mit Partnern, die Wert auf Nachhaltigkeit legen."

Ein digitaler Zugang für Selbstentscheider und Vermittler

ÖKOWORLD wurde vor über 50 Jahren als Versicherungsmakler gegründet und hat sich seitdem zu einem spezialisierten Anbieter ethisch-ökologischer Geldanlage und Vorsorge entwickelt. Bislang waren die Produkte vor allem über Banken, Finanzvermittler und Vertriebspartner erhältlich. Mit "ÖKOWORLD direct powered by investify" schafft das Unternehmen nun erstmals einen eigenen digitalen Zugang zu Endkundinnen und Endkunden und übernimmt zugleich deren persönliche Beratung. Nach dem Start des Altersvorsorgedepots wird das digitale Angebot im Laufe des Jahres 2027 Schritt für Schritt erweitert: Es ist geplant, dass Kundinnen und Kunden auch Einmalanlagen in Fonds und ETFs tätigen sowie Sparpläne einrichten können. Versicherungen werden ebenfalls erhältlich sein.

Für Vermittlerinnen und Vermittler bietet die Plattform "ÖKOWORLD direct powered by investify" zudem ein modernes und intuitiv bedienbares Portal für Investment-Lösungen. Abschlüsse werden dadurch wesentlich erleichtert.

Stefan Höhne, Leiter Wholesale Business bei ÖKOWORLD, sagt: "Für unsere Vertriebspartnerinnen und -partner ist die Plattform ein echter Schritt nach vorn. Sie erhalten ein modernes Portal, über das sich Investment-Lösungen rund um die Uhr online abschließen lassen, mit einem Zugang, der zum jeweiligen Kooperationsmodell passt. Das macht Abschlüsse einfacher und spart Zeit im Beratungsalltag."

Auftakt für den weiteren digitalen Ausbau

Nach dem Start des Altersvorsorgedepots soll "ÖKOWORLD direct powered by investify" im Laufe des Jahres 2027 schrittweise erweitert werden. Geplant ist, Kundinnen und Kunden auch Zugang zu Fonds und ETFs zu ermöglichen, Sparpläne einzurichten und perspektivisch weitere Vorsorge- und Versicherungsangebote digital verfügbar zu machen.

Mit dem Altersvorsorgedepot und dem Ausbau der digitalen Vertriebswege setzt ÖKOWORLD seine strategische Weiterentwicklung fort. Ziel ist es, neue Kundengruppen zu erreichen, bestehende Vertriebspartner digital besser zu unterstützen und die eigenen Anlage- und Vorsorgeangebote über zusätzliche Zugangswege verfügbar zu machen.

ÖKOWORLD-Vorstandsvorsitzender Dr. Oliver Pfeil sagt: "Wir eröffnen neue Vertriebswege, ohne die persönliche Beratung und unsere bestehenden Partner aus dem Blick zu verlieren. Damit verbinden wir Wachstum und Digitalisierung mit der klaren ethisch-ökologischen Ausrichtung von ÖKOWORLD."

Über ÖKOWORLD ÖKOWORLD ist seit über 50 Jahren auf ethisch-ökologische Geldanlage und Vorsorge spezialisiert. Die ÖKOWORLD-Fonds investieren global in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken und somit zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. ÖKOWORLD-Fonds werden regelmäßig ausgezeichnet. Alle Fonds von ÖKOWORLD tragen das höchste FNG-Siegel mit drei Sternen

- ein anerkannter Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Finanzmarkt. Zudem bekamen zuletzt beide der von Stiftung Warentest (Finanztest 10/2025) getesteten ÖKOWORLD-Fonds, der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC und der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0, beste Noten für Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.oekoworld.com.

Über investify TECH

investify TECH ist ein luxemburgisch-deutscher Technologie- und Regulierungsdienstleister. Die Plattform wurde entwickelt, um den sich wandelnden Herausforderungen des Wertpapiergeschäfts mit technologiegestützten Lösungen zu begegnen. Mit einem Team von mehr als 70 Mitarbeitenden spielt investify TECH eine wichtige Rolle bei der digitalen Transformation der Finanzdienstleistungsbranche.

Die marktführende White-Label-Plattform bietet sowohl vollständig digitale Lösungen für das Direktgeschäft mit Endkundinnen und Endkunden als auch hybride Lösungen für den Einsatz in der persönlichen Beratung. Zu den Kernangeboten zählen digitale Vermögensverwaltung, Execution-only-Services, Robo-Advisory und innovative Sparlösungen. Darüber hinaus stellt investify TECH staatlich geförderte Anlagelösungen bereit, wie Standarddepots, Altersvorsorgedepots und Frühstartrenten. Die Plattform ermöglicht es Kunden zudem, Tagesgeld- und Festgeldprodukte anzubieten. Ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal: Als regulierte Gesellschaft kann investify TECH seine B2B-Partner auch bei der Reduzierung des regulatorischen Aufwands unterstützen. Neben BPO- und Lizenzlösungen bietet investify TECH auch Haftungsdachangebote.

Zu den Kunden zählen Finanzinstitute wie führende Geschäfts- und Privatbanken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Vermögensverwalter, Maklerpools und Versicherungsunternehmen sowie Nichtbanken wie Finanzportale und Technologieanbieter.

www.investify-tech.com

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ÖKOWORLD

Mathias Pianowski

mathias.pianowski[at]oekoworld.com

Tel. 02103 929-172

www.oekoworld.com

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November 23, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)