Berlin (ots) -Welches USB-C-Kabel eignet sich zum Laden, zum Kopieren großer Dateien oder für den Monitor? Der TÜV-Verband erklärt, worauf es bei der Auswahl ankommt und wie die EU künftig die Kennzeichnung der Ladeleistung am Kabel vereinheitlicht.Wer einen neuen Laptop einrichtet, greift häufig zum USB-C-Kabel, mit dem sonst das Smartphone geladen wird. Der Stecker passt, doch der Laptop lädt möglicherweise deutlich langsamer als erwartet. Und wer dasselbe Kabel für einen Monitor verwendet, bekommt unter Umständen gar kein Bild. Denn USB-C bezeichnet zunächst nur die einheitliche Steckerform. Welche Ladeleistung und Datenübertragungsgeschwindigkeit möglich sind und ob ein Bildsignal übertragen werden kann, hängt vom Kabel und den angeschlossenen Geräten ab. Seit Ende 2024 schreibt die EU für viele neue Mobilgeräte einen USB-C-Ladeanschluss vor. Seit dem 28. April 2026 gilt die Vorgabe auch für neu auf den Markt gebrachte Laptops, die sich per Kabel laden lassen. Zudem müssen Geräte, die unter die Regelung fallen und bestimmte Schnellladeleistungen unterstützen, mit dem Standard USB Power Delivery (USB-PD) kompatibel sein. Damit können Verbraucher kompatible Ladegeräte unterschiedlicher Hersteller verwenden. "Einheitliche Ladeanschlüsse machen es einfacher, vorhandenes Zubehör weiterzuverwenden und unnötige Neukäufe zu vermeiden", sagt Daniel Pflumm, Referent für Produktregulierung und Digitalisierung beim TÜV-Verband. "Allerdings ist nicht jedes USB-C-Kabel für jeden Einsatzzweck geeignet. Verbraucher sollten deshalb beim Kauf auf die technischen Eigenschaften achten." Der TÜV-Verband erklärt, worauf es bei der Auswahl ankommt und wie neue EU-Vorgaben künftig für mehr Transparenz sorgen sollen.Laden: Auf Anschluss und Leistung achtenWer ein Ladekabel benötigt, sollte zunächst die Anschlüsse am Netzteil und am Gerät prüfen. Hat ein älteres Netzteil noch einen rechteckigen USB-A-Anschluss, lässt es sich mit einem USB-A-auf-USB-C-Kabel häufig weiterhin zum Laden eines Smartphones nutzen. Allerdings kann die Ladegeschwindigkeit geringer ausfallen. Haben Netzteil und Gerät einen USB-C-Anschluss, wird ein Kabel mit USB-C-Steckern an beiden Enden benötigt. Wie schnell ein Gerät lädt, hängt davon ab, welche Leistung Netzteil, Kabel und Gerät unterstützen. Bei Geräten, die unter die EU-Vorgaben für einheitliche Ladeanschlüsse fallen, informiert ein Ladeetikett auf der Verpackung über die benötigte Leistung. Die kleinere Wattzahl gibt an, welche Mindestleistung das Netzteil zum Laden bereitstellen muss. Die größere Wattzahl zeigt, welche Leistung für die maximale Ladegeschwindigkeit erforderlich ist. Benötigt ein Laptop beispielsweise 65 Watt für die höchste Ladegeschwindigkeit, kann ein Kabel, das nur 60 Watt unterstützt, das Laden verlangsamen. Für ein Smartphone mit geringerem Leistungsbedarf kann dasselbe Kabel dagegen ausreichen. Umgekehrt lädt ein Smartphone mit einem 240-Watt-Kabel nicht automatisch schneller. Entscheidend ist, welche Ladeleistung das Gerät unterstützt. "Nicht immer ist das leistungsstärkste Kabel auch die beste Wahl", sagt Pflumm. "Wer nur sein Smartphone laden möchte, braucht in der Regel kein Kabel für 240 Watt. Wichtig ist, dass Kabel, Netzteil und Gerät zusammenpassen. Ein Blick auf die technischen Angaben hilft, Fehlkäufe zu vermeiden und vorhandenes Zubehör länger zu nutzen."Daten übertragen: USB-C ist nicht gleich USB-CSoll das Kabel auch Fotos, Videos oder größere Datenmengen übertragen, kommt es zusätzlich auf die unterstützte Datenübertragungsgeschwindigkeit an. Zwei Kabel mit identischen USB-C-Steckern können sich dabei deutlich unterscheiden. Ein USB-2.0-Kabel ermöglicht Datenraten von bis zu 480 Megabit pro Sekunde. Mit USB 3.0 sind dagegen bis zu 5 Gigabit pro Sekunde möglich. Das macht sich insbesondere beim Übertragen großer Dateien oder beim Erstellen von Backups bemerkbar. Selbst ein USB-C-Kabel, das beim Laden bis zu 240 Watt unterstützt, kann bei der Datenübertragung auf USB-2.0-Geschwindigkeit begrenzt sein. Wer regelmäßig große Datenmengen überträgt, sollte deshalb beim Kauf nicht nur auf die Wattzahl, sondern auch auf die angegebene Datenrate achten.Monitor anschließen: Nicht jedes Kabel überträgt ein BildWer einen Laptop über USB-C mit einem Monitor verbinden möchte, sollte zunächst prüfen, ob der USB-C-Anschluss des Laptops überhaupt ein Bildsignal ausgeben kann. In den technischen Angaben findet sich dafür häufig die Bezeichnung "DisplayPort über USB-C" oder "DisplayPort Alt Mode". Auch der USB-C-Eingang am Monitor und das verwendete Kabel müssen die Bildübertragung unterstützen. Ein einfaches USB-C-Ladekabel reicht dafür nicht unbedingt aus. Soll der Monitor den Laptop über dasselbe Kabel gleichzeitig mit Strom versorgen, muss zusätzlich die Ladeleistung stimmen. Entscheidend ist, wie viel Leistung der Monitor bereitstellt und welche Leistung das Kabel übertragen kann.Neue EU-Vorgaben: Ladeleistung künftig direkt am Kabel erkennenDie EU will es Verbrauchern künftig erleichtern, die Leistungsfähigkeit von USB-C-Kabeln und Netzteilen zu erkennen. Die neue EU-Ökodesignverordnung sieht dafür einheitliche Kennzeichnungsvorgaben vor, die ab dem 14. Dezember 2028 gelten. USB-C-Kabel, die unter die Verordnung fallen, müssen dann an beiden Steckern mit "60 W" oder "240 W" gekennzeichnet sein. Die Angabe zeigt, welche maximale Ladeleistung das Kabel unterstützt. Über die Geschwindigkeit der Datenübertragung oder die Eignung für einen Monitor sagt sie dagegen nichts aus. Auch für erfasste Netzteile werden die Kennzeichnungsvorgaben erweitert. Die maximale Ladeleistung muss künftig an den einzelnen USB-C- beziehungsweise USB-PD-Anschlüssen angegeben werden. Teilen sich mehrere USB-PD-Anschlüsse eine gemeinsame Leistungskapazität, muss auch die maximale gemeinsame Ausgangsleistung grafisch dargestellt werden. "Die neuen Kennzeichnungsvorgaben sind ein wichtiger Schritt für mehr Transparenz beim Kauf von Ladezubehör", sagt Pflumm. "Verbraucher müssen sich darauf verlassen können, dass die angegebene Leistung tatsächlich erreicht wird. Dafür braucht es klare technische Anforderungen und wirksame Kontrollen. Das schützt Verbraucher und sorgt für faire Wettbewerbsbedingungen."Auf Prüfzeichen und den Zustand des Kabels achtenBei der Auswahl eines USB-C-Kabels können Verbraucher außerdem auf offizielle Zertifizierungslogos des USB Implementers Forum (USB-IF) achten. Sie zeigen an, dass das Kabel die entsprechenden technischen Prüfungen für die ausgewiesenen Eigenschaften bestanden hat. Die künftig vorgeschriebene EU-Wattangabe allein ist dagegen noch kein Nachweis für eine unabhängige Zertifizierung. Wer ein neues Netzteil kauft, kann zudem auf das freiwillige GS-Zeichen für "Geprüfte Sicherheit" achten. Es steht für eine unabhängige Sicherheitsprüfung. Die CE-Kennzeichnung ist hingegen kein unabhängiges Prüfzeichen. Mit ihr erklärt der Hersteller, dass sein Produkt die einschlägigen EU-Vorgaben erfüllt. Bei TÜV-Prüfzeichen kann sich auch eine Überprüfung der Zertifizierung lohnen. Bietet die ausstellende Prüforganisation einen Online-Nachweis an, lässt sich beispielsweise über einen QR-Code oder eine Prüfnummer feststellen, für welches Produkt die Zertifizierung gilt und welche Eigenschaften geprüft wurden. Vor der Weiterverwendung vorhandener Kabel empfiehlt der TÜV-Verband außerdem eine Sichtprüfung. Risse in der Isolierung, freiliegende Drähte oder verbogene Stecker sind Gründe, das Kabel auszutauschen. Beschädigte Kabel sollten nicht mit Isolierband repariert werden. Wird ein Stecker beim Laden ungewöhnlich heiß, sollte das Netzteil vom Strom getrennt und das Kabel nicht weiterverwendet werden.Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6395665