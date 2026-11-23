Mainz (ots) -Dwayne Johnson und Kevin Hart nehmen auf der berühmten "Wetten, dass..?"-Couch Platz: Die Hollywood-Stars sind zu Gast bei Bill und Tom Kaulitz, die am Samstag, 5. Dezember 2026, um 20.15 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming, als Moderationsduo durch die größte TV-Show Europas führen. Neben Gesprächen mit nationalen und internationalen Stars präsentieren die beiden spannende Wetten und große Musik-Acts.Die beiden weltbekannten "Jumanji"-Stars Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart, die bereits in zahlreichen Filmen zusammengespielt haben, werden vor Ort in Halle an der Saale als Wettpaten mitfiebern.Tom Kaulitz: "Ich freue mich, mit den Gästen zu quatschen. Ich freue mich auf die Wetten. Am Ende des Tages kommt es weniger auf uns an, sondern vielmehr auf die tollen Gäste und die tollen Wetten."Bill Kaulitz: "Ich hoffe, dass das Live-Publikum Spaß hatte, dass wir alle gut mit einbeziehen können, dass alle dranbleiben und mitfiebern. Mein Wunsch ist, dass alle gute Lacher hatten, dass richtig schöne Momente dabei waren - und vielleicht auch Momente, die ans Herz gehen."Hazel Brugger moderiert die Außenwette in der SchweizHazel Brugger ist 2026 erneut bei "Wetten, dass..?" mit von der Partie: Die Comedienne und Moderatorin übernimmt die Außenwette und begleitet das Wettgeschehen vor Ort auf dem Campus Sursee in der Schweiz. Damit kehrt sie in eine vertraute Rolle zurück: Bereits 2023 führte Brugger durch die Außenwette der Show. "'Wetten, dass..?' ist das, woran ich denke, wenn ich auf einen Familienabend vor dem Fernseher zurückblicke. Mein Highlight waren immer die Brillen. Als Kind habe ich mir nichts mehr gewünscht, als mal so eine Brille zu tragen, die einem bei einer Wette die Sicht raubt. Jetzt schon zum zweiten Mal im Rahmen der Außenwette dabei sein zu dürfen, ist ein erneuter Traum, der in Erfüllung geht", so Hazel Brugger.Parshad Esmaeili verstärkt das "Wetten, dass..?"-TeamParshad Esmaeili verstärkt "Wetten, dass..?" seit November im Bereich Social Media. Auf den Instagram- und TikTok-Kanälen der Kultsendung sowie auf den ZDF-Dachkanälen bringt die Entertainerin ihren eigenen Blick auf "Wetten, dass..?" ein und erweitert die Show für die Community um neue Perspektiven und Facetten."Wetten, dass..?" ist eine Gemeinschaftsproduktion in Kooperation mit ORF und SRF und wird mit Audiodeskription sowie DGS - Deutsche Gebärdensprache ausgestrahlt.KontaktBei Presseanfragen zu "Wetten, dass..?" im ZDF erreichen Sie Mailin Erlinger telefonisch unter 06131 - 70-14588 oder per E-Mail an erlinger.m@zdf.de sowie Anja Weisrock telefonisch unter 06131 - 70-12154 oder per E-Mail an weisrock.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/wetten-dass) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Pressemappe "Wetten, dass..?" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/wettendass2026) (inklusive Interviews mit Bill und Tom Kaulitz für Print- und TV-Medien sowie Statements von Hazel Brugger und Parshad Esmaeili)- O-Töne für Radiosender und Audio-Medien (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/o-toene-fuer-radiosender-und-audio-medien) von Bill und Tom Kaulitz- Instagramkanal "Wetten, dass..?" (https://www.instagram.com/wettendass/?hl=de)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6395663