Hannover (ots) -Psychologe und Dating-Coach Guido F. Gebauer erklärt, wie Singles toxische Beziehungen vermeiden können, ohne aus Angst vor erneuten Enttäuschungen auf Liebe zu verzichten.Das größte Dilemma bei der PartnersuchePsychologische Studien (https://www.psychologie-partnersuche.de/allgemein/partnersuche-vorsicht-vor-rueckfaellen-in-alte-pfade) zeigen, dass Menschen bei der Partnerwahl dazu neigen, sich erneut für Personen zu entscheiden, die früheren Partner:innen ähnlich sind. So besteht die Gefahr, durch eine falsche Partnerwahl vom Regen in die Traufe zu geraten.Ebenso problematisch kann jedoch die gegenteilige Reaktion sein, die Psychologe und Mitgründer der Dating-Plattform Gleichklang (https://www.gleichklang.de/) Guido Gebauzer (https://www.gfgebauer.de/)ebenfalls seit vielen Jahren bei seinen Klienten beobachtet:- Manche Singles entwickeln nach schmerzhaften oder toxischen Beziehungserfahrungen eine solche Angst vor erneuten Verletzungen, dass sie überall Warnsignale sehen. Im Ergebnis lassen sie Kontakte auslaufen, ziehen sich zurück, entwickeln Angst vor der eigenen Courage oder verhalten sich möglicherweise sogar selbst so, dass das Gegenüber den Kontakt beendet.Damit geraten Singles beim Online-Dating nach den Beobachtungen von Gebauer oft in ein Dilemma:- Einerseits möchten sie vermeiden, erneut in einer toxischen Beziehung zu landen. Andererseits möchten sie eine neue Liebe finden und eine glückliche Partnerschaft aufbauen.Wann aber sollten wir einer beginnenden Beziehung eine Chance geben und wann ist es besser, auszusteigen?Rote Flagge oder klärbare Turbulenz?Der Psychologe, Dating-Coach und Mitbegründer der psychologischen Dating-Plattform Gleichklang.de sieht einen Ausweg aus diesem Dilemma.Seine zentrale Erkenntnis lautet:- Ob eine Irritation beim Dating eine rote Flagge ist oder lediglich eine Turbulenz, entscheidet sich daran, ob sie resonant geklärt werden kann.Und das können Partnersuchende bereits während des Dating-Prozesses erkennen, und zwar lange bevor große emotionale Erschütterungen, schmerzhafte Enttäuschungen oder tiefgreifende Abhängigkeiten entstanden sind.Entscheidend hierfür ist es nach Gebauer, dass wir auftretende Irritationen authentisch miteinander klären und sodann die Tragfähigkeit der Klärung anhand von zwei Kriterien beurteilen.Das erste Kriterium ist die unmittelbar spürbare emotionale ErleichterungPartnersuchende nehmen im Kennenlernprozess eine deutliche Irritation wahr. Im gemeinsamen Gespräch entsteht jedoch Verständnis füreinander. Plötzlich können die Standpunkte wechselseitig nachvollzogen werden. Die Betreffenden fühlen sich verstanden. Sie erkennen, dass sie gar nicht so weit auseinanderliegen, wie sie womöglich dachten. Oder sie finden einen gemeinsamen Weg, mit dem beide glücklich sein können.Gebauer beschreibt dieses Gefühl so:"Wir spüren dies regelrecht. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Jetzt haben wir es geklärt. Die Irritation löst sich auf und an ihre Stelle tritt Erleichterung."Das zweite Kriterium ist die nachhaltige Tragfähigkeit dieser KlärungErst im Verlauf des weiteren Kennenlernens, zeigt sich nun laut Gebauer, ob das Problem tatsächlich gelöst wurde. Die Irritation kehrt nicht wieder, wenn sich das gegenseitige Verständnis und der gemeinsame Umgang miteinander tatsächlich verändert haben.Gebauer betont:"Das Gefühl der emotionalen Erleichterung beim Klärungsversuch allein ist nicht ausreichend. Es kann auch illusorisch sein. Erst die sich zeigende Konsistenz auf der Ebene der weiteren gemeinsamen Begegnungen belegt die Tragfähigkeit der Klärung."Sind beide Kriterien erfüllt, handelt es sich nach Gebauer um eine Turbulenz, die gemeinsam überwunden wurde. Bleibt dagegen die emotionale Erleichterung aus oder zeigt sich bei weiteren Begegnungen, dass das Problem in Wirklichkeit fortbesteht, ist die Klärung gescheitert. Jetzt erst wird laut Gebauer die Turbulenz zur roten Flagge.Rote Flagge ist ein Signal für den Ausstieg beim Online-DatingEine rote Flagge bedeutet, dass wir mit einem bestimmten Verhalten oder einer Eigenart unseres Gegenübers in einer Beziehung nicht glücklich werden können.Gebauer empfiehlt hier, den beginnenden Beziehungsprozess zu beenden, bevor sich emotionale Abhängigkeiten verfestigen und massives Leid entsteht:"Partnersuchende können sich abgrenzen, bevor eine starke emotionale Abhängigkeit entstanden ist, anstatt erst nach Monaten oder Jahren festzustellen, dass sie unglücklich sind."Keine Angst vor der PartnersucheIn seiner langjährigen Coaching-Praxis hat Gebauer immer wieder erlebt, dass bereits die Erkenntnis der eigenen Handlungsmöglichkeiten eine enorme Erleichterung und neue Zuversicht bei Partnersuchenden auslösen kann.In gewisser Weise bleibt laut Gebauer auch die Online-Partnersuche dabei immer eine Reise ins Blaue:"Wir wissen nicht genau, was bei der Partnersuche auf uns zukommt. Die Spannung, die mit einer solchen Reise ins Blaue verbunden ist, können wir jedoch durch die Mitnahme eines Kompasses mit einem erhöhten Ausmaß an Sicherheit verbinden. Dieser Kompass ist die unmittelbare Klärung entstehender Irritationen mit einem Fokus auf spürbare Erleichterung und andauernde Verhaltenskonsistenz".So können Singles beim Online-Dating laut Gebauer lernen, auf ihre eigene Entscheidungsfähigkeit zu vertrauen, sich auf eine Beziehungsentstehung einzulassen, sich aber auch vor toxischen Konstellationen zu schützen.Resümee von Gebauer:"Das Vertrauen in unsere eigene Entscheidungsfähigkeit ermöglicht es uns beim Online-Dating, ohne Angst, aber mit offenen Augen an die Partnersuche heranzugehen.",Hintergrund zum AutorGuido F. Gebauer ist Diplom-Psychologe, Dating-Coach und Mitbegründer der psychologischen Dating-Plattform Gleichklang. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt er sich mit der psychologischen Partnervermittlung und ist für den Vermittlungsalgorithmus von Gleichklang verantwortlich. Seine Einschätzungen beruhen auf langjährigen Datenauswertungen, Rückmeldungen von Gleichklang-Mitgliedern, der Auseinandersetzung mit internationaler Forschung sowie zahlreichen Beratungs- und Coachinggesprächen.Eine umfassendere Darstellung der psychologischen Empfehlungen beschreibt Gebauer in diesem Artikel im Beziehungsblog (https://www.psychologie-partnersuche.de/allgemein/weg-zur-partnerfindung-rote-flaggen-beim-dating-erkennen-und-turbulenzen-klaeren/) von Gleichklang.Pressekontakt:Dr. Gebauer steht jederzeit für Nachfragen und Interviews inklassischen Medien (Print, TV, Radio) sowie auf YouTube, in Blogs undsozialen Medien zur Verfügung:Dr. Guido F. GebauerGleichklang limitedOesterleystr 130171 HannoverTel.: +49 (0)15228973672E-Mail: gebauer@gleichklang.deOriginal-Content von: Gleichklang Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71147/6395648