München (ots) -- Die Sozialreportage begleitet Punk André in seinen letzten Lebensmonaten- Benny möchte seine Heroinsucht hinter sich lassen- Eine neue Folge "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" am 23. November 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEIZwischen Drogensucht, Obdachlosigkeit und dem Wunsch nach einem anderen Leben: Die Sozialreportage "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" begleitet dieses Mal Menschen in Leipzig, deren Alltag von schweren persönlichen Herausforderungen geprägt ist. André lebt seit mehr als zwei Jahrzehnten auf der Straße und ist durch die Sendung zu einem bekannten Gesicht geworden. Die neue Folge zeigt ihn in seiner letzten Lebensphase, bevor er im Juni 2025 verstirbt. Gemeinsam mit seinem Freund Thomas hatte er auf einen Neuanfang gehofft. Auch Benny möchte sein Leben ohne Heroin führen und erhält zusammen mit seiner Freundin einen Therapieplatz. Eine neue Folge "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" am 23. November 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Die Sozialreportage "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" zeigt den Alltag von Menschen, die von Drogensucht und Obdachlosigkeit betroffen sind. André lebt seit 24 Jahren auf der Straße und ist am Leipziger Hauptbahnhof für seine außergewöhnliche Art bekannt, mit einer Angel um Geld zu bitten. Über die Jahre hinweg ist er zu einem vertrauten Gesicht der Leipziger Straßenszene geworden. Die neue Folge zeigt bewegende Momente aus seiner letzten Lebensphase.Nachdem er eine Notschlafstelle verlassen muss, schlägt er sein Zelt an einem kleinen Fluss unter einer Brücke auf. Als André den 50-jährigen Thomas kennenlernt, entwickelt sich eine Freundschaft. Auch Thomas kämpft mit seiner Heroinsucht, nachdem er zehn Jahre lang abstinent war. Gemeinsam finden die beiden ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft und hoffen auf einen Neuanfang. Doch André erleidet unerwartet eine Hirnblutung und fällt ins Koma. Seine Freunde sorgen sich um ihn. Im Juni 2025 folgt schließlich die traurige Nachricht, dass André verstorben ist.Benny leidet unter den gesundheitlichen Folgen seines jahrelangen Drogenkonsums. Er möchte von Heroin loskommen und erhält gemeinsam mit seiner Freundin einen Therapieplatz. Doch vor Beginn der Behandlung treten neue Schwierigkeiten auf.Auch Nicole ist heroinabhängig. Als sie zufällig ihren Cousin Heiko trifft, liegt dessen Entlassung aus dem Gefängnis erst wenige Tage zurück. Er konsumiert ebenfalls Heroin. Nach der Einnahme der synthetischen Droge "Spice" erleidet er eine Art Nervenzusammenbruch.Die 24-jährige Eva hat vorübergehend in einem Schrebergarten Unterschlupf gefunden. Sie konsumiert Heroin und Crystal Meth. Doch nun fordert der Kleingartenverein sie und ihren Bekannten Silvio auf, die Laube zu räumen. Können sie einen neuen Schlafplatz finden?Eine neue Folge "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" am 23. November 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Sendung wurde produziert von SPIEGEL TV GmbH.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartes-deutschland-leben-im-brennpunkt)Über "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt":Zwischen Hoffnung und Perspektivlosigkeit, Lichtblicken und Schattenseiten: Seit mehreren Jahren begleitet die Reportage suchtkranke und obdachlose Menschen in verschiedenen deutschen Städten. Das Leben auf der Straße, außerhalb der "normalen" Gesellschaft, ist für sie eine harte Prüfung. Die Protagonisten und Protagonistinnen berichten mit großer Offenheit über ihre Gefühle, ihre Ängste und ihre Träume.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6395647