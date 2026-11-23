Ottobrunn (ots) -Wer mit Mitte fünfzig seine Unternehmensnachfolge plant, kalkuliert Übergabezeiträume, Beteiligungen und finanzielle Sicherheiten oft bis ins Detail. Eine wesentliche Voraussetzung bleibt dabei meist ungeprüft: die eigene körperliche und mentale Leistungsfähigkeit. Gleichzeitig zeigen Daten des Robert Koch-Instituts, dass die statistisch ermittelten gesunden Lebensjahre in Deutschland zwischen 2019 und 2023 zurückgegangen sind. Was bedeutet das für Unternehmer, die auch mit 65 oder 70 Jahren noch aktiv sein möchten?Unternehmer denken langfristig. Sie entwickeln Wachstumsstrategien, sichern ihr Vermögen ab und planen häufig schon Jahre im Voraus, wann und wie sie Verantwortung abgeben möchten. Auch die Zeit danach ist mit konkreten Vorstellungen verbunden: längere Reisen, gemeinsame Unternehmungen mit der Familie oder die Möglichkeit, das eigene Unternehmen weiterhin beratend zu begleiten. Doch während die wirtschaftlichen Voraussetzungen für diese Zukunft sorgfältig vorbereitet werden, bleibt die persönliche Verfassung oft außen vor. "Viele Unternehmer wissen ziemlich genau, wie ihr Unternehmen in zehn Jahren aussehen soll. Aber ob sie dann selbst noch die Energie haben, ihre Pläne zu verwirklichen, darüber machen sie sich deutlich weniger Gedanken", erklärt Lea Feder, Gründerin von JETZT Performance."Es geht nicht darum, vorherzusagen, wie viele gesunde Jahre jemandem bleiben. Entscheidend ist vielmehr, die eigene Belastung und Erholung im heutigen Alltag besser zu verstehen und daraus passende Gewohnheiten zu entwickeln", erläutert Lea Feder. Sie hat Medizin und Bioinformatik studiert, war selbst im Leistungssport aktiv und begleitet seit mehr als neun Jahren Unternehmer und Führungskräfte im Coaching. Mit ihrem interdisziplinären Coaching-Team, dessen Mitglieder unter anderem einen fachlichen Hintergrund in Medizin, Ernährungs- und Sportwissenschaft mitbringen, beschäftigt sie sich mit den Anforderungen eines leistungsorientierten Berufsalltags. Mehr als 2.000 Klienten wurden bereits begleitet. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie sich persönliche Daten zu Schlaf, Aktivität und Erholung nutzen lassen, um individuelle Belastungsmuster nachzuvollziehen und alltagstaugliche Routinen aufzubauen.RKI-Daten: Was gesunde Lebensjahre für die Zukunftsplanung bedeutenLongevity wird häufig mit dem Wunsch verbunden, ein möglichst hohes Lebensalter zu erreichen. Die Lebenserwartung beschreibt jedoch zunächst nur die statistisch zu erwartende Lebensdauer. Die sogenannten gesunden Lebensjahre erfassen dagegen, wie viele Jahre Menschen durchschnittlich ohne gesundheitsbedingte Einschränkungen bei alltäglichen Aktivitäten verbringen können. Für das Jahr 2023 weist das Robert Koch-Institut (RKI) in Deutschland 57,1 gesunde Lebensjahre ab Geburt für Frauen und 56,7 für Männer aus. Gegenüber 2019 entspricht das einem rechnerischen Rückgang um 2,1 beziehungsweise 3,3 Jahre. Für Menschen, die 2023 bereits 65 Jahre alt waren, errechnete das RKI durchschnittlich 10,2 weitere gesunde Lebensjahre bei Frauen und 9,0 bei Männern.Allerdings müssen diese Zahlen sorgfältig eingeordnet werden. Die RKI-Berechnungen beruhen unter anderem auf Selbstauskünften zu Einschränkungen bei alltäglichen Aktivitäten und statistischen Sterbetafeln. Auch Veränderungen der Erhebungsmethoden können die Vergleichbarkeit beeinflussen. Aus den Zahlen lässt sich deshalb weder ableiten, weshalb die Werte gesunken sind, noch wie sich die Gesundheit einzelner Menschen entwickeln wird. Ebenso wenig ist ein unmittelbarer Vergleich mit der durchschnittlichen Lebenserwartung von 80,7 Jahren im Jahr 2022 sinnvoll, da die zugrunde liegenden Datenquellen und Berechnungsverfahren voneinander abweichen. Die statistischen Werte beschreiben somit keine individuelle Obergrenze für ein aktives Leben.Für Unternehmer ist diese Unterscheidung besonders im Zusammenhang mit der Nachfolgeplanung relevant. Wer mit Mitte fünfzig eine mehrjährige Übergabe vorbereitet oder seinem Unternehmen anschließend noch beratend verbunden bleiben möchte, setzt häufig voraus, dass die eigene Belastbarkeit diese Pläne mitträgt. Während finanzielle und organisatorische Fragen dabei sorgfältig berücksichtigt werden, erhält die persönliche Verfassung oft weniger Aufmerksamkeit. "Viele Unternehmer haben ein sehr klares Bild davon, was sie nach ihrer aktiven Zeit erleben möchten. Dabei geht es nicht nur darum, diese Jahre zu erreichen, sondern sie möglichst selbstbestimmt gestalten zu können", erklärt Lea Feder. Unabhängig von statistischen Durchschnittswerten stellt sich deshalb schon im aktiven Berufsleben die Frage, wie gut Belastung und Erholung im eigenen Arbeitsalltag zusammenpassen.JETZT Performance: Wie Unternehmer ihre Belastung besser verstehen und Routinen entwickelnEine hohe Arbeitsbelastung, unregelmäßiger Schlaf und fehlende Erholungsphasen können sich dabei schon im beruflichen Alltag bemerkbar machen. Unternehmer nehmen weiterhin Termine wahr, führen Mitarbeitergespräche und treffen wichtige Entscheidungen, obwohl ihnen einzelne Aufgaben zunehmend mehr Energie abverlangen. In der Arbeitswelt wird die Anwesenheit bei eingeschränkter Leistungsfähigkeit als Präsentismus bezeichnet. Gerade in inhabergeführten Unternehmen kann dieses Phänomen schwer erkennbar bleiben, wenn wesentliche Entscheidungen und Kundenbeziehungen eng mit der Geschäftsführung verbunden sind.Um solche Veränderungen im eigenen Alltag besser einordnen zu können, hat JETZT Performance die sogenannte Körper-KPI-Methode entwickelt. Dabei werden im Coaching verschiedene persönliche Daten betrachtet, etwa zu Schlaf, Bewegung und Herzratenvariabilität. Letztere beschreibt die zeitlichen Unterschiede zwischen einzelnen Herzschlägen und kann zusammen mit weiteren Informationen Hinweise auf individuelle Belastungs- und Erholungsmuster geben. Die Daten stammen unter anderem aus Wearables. Klienten können zudem eigene Werte einbringen, etwa aus zeitweisen Glukosemessungen oder aus bereits vorliegenden Laborwerten ihres Arztes. Diese werden im Coaching ausschließlich als Orientierung für die Gestaltung von Alltagsroutinen einbezogen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die medizinische Bewertung einzelner Werte, sondern die Frage, welche Zusammenhänge sich zwischen den persönlichen Gewohnheiten und dem erlebten Alltag erkennen lassen. Das Coaching ersetzt dabei keine ärztliche Untersuchung, Diagnose oder Behandlung; die ausgewerteten Daten dienen allein der Orientierung im Alltag. Medizinische Fragen klären Klienten mit ihrem behandelnden Arzt.Aus den gewonnenen Erkenntnissen sollen anschließend konkrete Veränderungen für den Berufsalltag entstehen. Gemeinsam mit dem Team von JETZT Performance entwickeln die Klienten deshalb schrittweise Gewohnheiten, die sich auch bei hoher beruflicher Beanspruchung umsetzen lassen. Dazu gehört beispielsweise, regelmäßige Mahlzeiten bewusster einzuplanen, einen verlässlicheren Schlafrhythmus zu entwickeln oder kurze Bewegungs- und Erholungsphasen in bestehende Tagesabläufe einzubauen. Die Begleitung erfolgt überwiegend digital und umfasst regelmäßige Gespräche, in denen persönliche Erfahrungen besprochen und die Routinen bei Bedarf angepasst werden. "Zwei Unternehmer können einen ähnlich vollen Terminkalender haben und trotzdem ganz unterschiedliche Gewohnheiten benötigen. Deshalb schauen wir nicht nur auf die Daten, sondern auch darauf, wie der jeweilige Arbeitsalltag tatsächlich aussieht und wo Veränderungen überhaupt Platz finden", erklärt Lea Feder.Wie Führungskräfte den Umgang mit Belastung im Unternehmen prägenDie Gewohnheiten, die Unternehmer für ihren eigenen Berufsalltag entwickeln, können auch über ihre persönliche Belastung hinaus Bedeutung haben. Schließlich prägen Führungskräfte durch ihr Verhalten die Erwartungen innerhalb ihres Unternehmens. Wer ständig erreichbar ist, Pausen regelmäßig ausfallen lässt und Erholung grundsätzlich nachrangig behandelt, kann damit unbewusst einen Maßstab für andere setzen. Umgekehrt kann ein bewussterer Umgang mit der eigenen Belastung dazu beitragen, dass auch innerhalb der Organisation über realistische Arbeitsroutinen und Erholungsphasen gesprochen wird.Neben einzelnen Unternehmern und Geschäftsführern begleitet das Team von JETZT Performance deshalb auch Führungsebenen und Teams. Dabei geht es darum, Belastungs- und Erholungsmuster besser zu verstehen und Gewohnheiten zu entwickeln, die zu den jeweiligen Arbeitsbedingungen passen. "Gesundheit wird im Mittelstand häufig als reine Privatsache betrachtet. Der Umgang mit Belastung und Erholung beeinflusst aber auch, welche Arbeitsweisen innerhalb eines Unternehmens selbstverständlich werden", erklärt Lea Feder.Die JETZT Performance GmbH begleitet Unternehmer und Führungskräfte im Coaching dabei, ihre persönlichen Belastungs- und Erholungsmuster besser zu verstehen und alltagstaugliche Routinen zu entwickeln. JETZT Performance erbringt keine ärztlichen Leistungen; das Angebot umfasst Coaching, die Einordnung von Wearable-Daten sowie Empfehlungen zu Schlaf, Erholung, Ernährung und Bewegung. Informationen zum Ansatz und zu einem unverbindlichen Erstgespräch finden sich unter www.jetzt-performance.de (http://www.jetzt-performance.de).Pressekontakt:JETZT Performance GmbHVertreten durch Lea FederE-Mail: info@jetzt-performance.deWebsite: https://jetzt-performance.de/Original-Content von: JETZT Performance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182218/6395646