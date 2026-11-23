Die Geschäftsentwicklung von audius hat sich im dritten Quartal nach Einschätzung von SMC-Research wieder stabilisiert, auch wenn das Unternehmen ergebnisseitig noch hinter dem Vorjahr zurückgeblieben ist. SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht insbesondere im hohen Auftragsbestand, den eingeleiteten Kostensenkungen und der neuen KI-Plattform gute Voraussetzungen für eine deutliche Verbesserung im kommenden Jahr.

audius habe im dritten Quartal die Gesamtleistung um knapp 15 Prozent auf 30,7 Mio. Euro gesteigert, wobei der Zuwachs überwiegend auf die Konsolidierung von CompuSafe zurückgegangen sei, während sich im "Altkonzern" das Wachstum von Software/Cloud und der Rückgang im Bereich IT-Services in etwa die Waage gehalten haben. Ergebnisseitig habe sich die Entwicklung nach dem schwachen zweiten Quartal stabilisiert. Das EBITDA habe mit 2,4 Mio. Euro spürbar über den Werten der beiden Vorquartale gelegen, den Vorjahreswert aber leicht verfehlt, weil die Belastung durch die Personalrestrukturierung und den Aufbau der KI-Plattform die Marge gedrückt habe. Nach neun Monaten stehe damit ein Anstieg der Gesamtleistung um 20 Prozent auf 89,2 Mio. Euro und ein EBITDA-Zuwachs um 5 Prozent auf 5,7 Mio. Euro in den Büchern.

Auf der Grundlage der Neunmonatszahlen habe audius die im August reduzierte Prognose im Hinblick auf die Gesamtleistung (120 Mio. Euro) bestätigt und bezüglich des EBITDA in Richtung des unteren Endes der bisherigen Zielspanne von 8 bis 9 Mio. Euro konkretisiert. SMC-Research hat die Schätzungen entsprechend angepasst und rechnet für 2026 bei einem unveränderten Umsatz von 119,2 Mio. Euro nun mit einem sowohl gegenüber dem Vorjahr (8,8 Mio. Euro) als auch gegenüber der letzten Schätzung (8,6 Mio. Euro) niedrigeren EBITDA von 8,0 Mio. Euro.

Für 2027 erwarten die Analysten unverändert eine deutliche Verbesserung, die vom hohen Auftragsbestand von 102,6 Mio. Euro, der Umsatzwirksamkeit der zuletzt gewonnenen Aufträge sowie den ab Mitte 2027 voll greifenden Kosteneinsparungen getragen werden sollte. Mit der seit Oktober betriebenen KI-Plattform habe audius zudem einen wichtigen Baustein der strategischen Neuausrichtung fertiggestellt, von dem sich das Unternehmen signifikante Wachstumsimpulse verspreche.

Vor allem infolge des wegen der gestiegenen Marktzinsen erhöhten Diskontierungssatzes hat SMC-Research das Kursziel von 23,60 auf 21,10 Euro reduziert. Da der Kurs der audius-Aktie seit dem letzten Update aber ebenfalls nachgegeben habe, signalisiere das neue Kursziel unverändert ein Kurspotenzial von mehr als 140 Prozent. Angesichts der soliden Bilanz, der etablierten Marktstellung und der Aussicht auf eine deutliche Margenerholung ab 2027 halten die Analysten die aktuelle Börsenbewertung von audius für zu niedrig und bestätigen daher ihr Urteil "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.11.2026 um 9:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 21.11.2026 um 10:23 Uhr fertiggestellt und am 23.11.2026 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/11/2026-11-23-SMC-Comment-audius_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.