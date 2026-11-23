Beim hybriden Arbeiten reist das Notebook mit. So wählst du Monitor, Docking und Zubehör für den Schreibtisch und prüfst vorab, was du unterwegs brauchst. Im Homeoffice steht ein Schreibtisch bereit, im Büro nutzt du vielleicht einen geteilten Platz. Vor einer Präsentation außer Haus prüfst du, welche Ausstattung dich dort erwartet und was du mitbringen musst. Bild und Strom über ein Kabel Ein Kabel kann das Notebook mit Bildschirm, Tastatur, Maus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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