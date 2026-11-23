Beim hybriden Arbeiten reist das Notebook mit. So wählst du Monitor, Docking und Zubehör für den Schreibtisch und prüfst vorab, was du unterwegs brauchst. Im Homeoffice steht ein Schreibtisch bereit, im Büro nutzt du vielleicht einen geteilten Platz. Vor einer Präsentation außer Haus prüfst du, welche Ausstattung dich dort erwartet und was du mitbringen musst. Bild und Strom über ein Kabel Ein Kabel kann das Notebook mit Bildschirm, Tastatur, Maus ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.