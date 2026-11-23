Der DAX ist Freitagmorgen bei 25.125 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich vorbörslich etwas erholen, die Schwäche des Vortags setzte sich mit Aufnahme des Xetra Handels weiter fort. Es ging bis zum späten Vormittag abwärts, der Index konnte sich im Bereich der 24.925 Punkte stabilisieren und eine Entlastungsbewegung abbilden, die aber im weiteren Handelsverlauf direkt wieder abverkauft worden ist. Am späten Nachmittag dominierte Schwäche das Kursgeschehen. Zum Wochenschluss wurde ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Schwäche weiter fort. Der DAX ging bei 24.627 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX aktuell - Prognose: Der deutsche Leitindex startet heute Morgen bei 24.895 Punkten in den vorbörslichen Handel und damit 268 Punkte über dem Freitagsschluss (24.627 Punkte). Unsere DAX Prognose für heute ist seitwärts bis aufwärts gerichtet (Bull-Wahrscheinlichkeit: 55 - erwartete Tagesrange: 24.980 - 25.155 bis 24.816 - 24.756 Punkte ).

Charttechnik: Sowohl das 1-Stunden- als auch das 4-Stunden-Chartbild bleiben übergeordnet bärisch . Entscheidend im Frühhandel ist die Rückeroberung der SMA20 im 1h-Chart (24.849 Punkte) sowie des 23,6 - Retracements .

Marktstimmung: Der CNN Fear - Greed Index notiert bei 10 Punkten ("Extreme Fear") - ein extrem überverkauftes Niveau, das statistisch häufig kurzfristige technische Gegenbewegungen begünstigt.

Der DAX ist am Freitagmorgen bei 25.125 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Nach einer kurzen vorbörslichen Erholung setzte sich mit Aufnahme des Xetra-Handels die Schwäche des Vortags jedoch weiter fort. Zwar konnte sich der Index am späten Vormittag im Bereich um 24.925 Punkte kurzzeitig stabilisieren und eine Entlastungsbewegung abbilden, diese wurde im weiteren Handelsverlauf aber direkt wieder abverkauft.

Am späten Nachmittag dominierte erneut Abgabedruck das Kursgeschehen. Zum Wochenschluss wurde ein deutlicher Xetra-Tagesverlust ausgewiesen, der sich nachbörslich fortsetzte: Der DAX ging bei 24.627 Punkten aus dem Wochenhandel.

Top- - Flop-Performer im DAX (Xetra-Schluss vom 20.11.2026)

Per Xetra-Schluss notierten am Freitag lediglich 7 DAX-Aktien im Plus, während 33 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden:

Gewinner: Fresenius Medical Care (+1,96 - Hannover Rück (+1,28 - und Deutsche Telekom (+0,98 %).

Verlierer: Scout24 (-6,69 - Infineon (-6,67 - und Siemens Energy (-5,37 %).

Handelsdaten - Prognose-Abgleich (20.11. vs. 19.11.2026)

Kennzahl Freitag, 20.11.2026 Donnerstag, 19.11.2026 Range 20.11. (Erwartet*) Range 20.11. (Ist*) Tageshoch (TH) 25.243 Punkte (rot) 25.956 Punkte 25.261 Punkte 25.243 Punkte (orange) Tagestief (TT) 24.535 Punkte (rot) 25.263 Punkte 24.783 Punkte 24.535 Punkte (rot) Xetra-Schluss 24.803 Punkte (rot) 25.464 Punkte - - Tagesschluss (22:00 Uhr) 24.627 Punkte (rot) 25.269 Punkte - - Tagesspanne - Range* 708 Punkte 693 Punkte - -

*Anmerkung zur Tabelle: Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr. "Rot" dokumentiert niedrigere Kurse im Vergleich zum Vortag. "Orange" kennzeichnet eine geringe Abweichung von ±15 Punkten zur vorherigen Prognose....

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