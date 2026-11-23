In den heutigen Börsen News steht eine deutliche Gegenbewegung im Fokus: Nach dem heftigen Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten zum Wochenschluss zeigen sich die globalen Märkte am Montagmorgen stabilisiert.

US-Futures mit kräftigem Rebound: Der US100 legt rund 2,3 - zu, der S&P 500 steigt um 1,6 - und durchbricht damit vorerst den Ausverkauf, der durch Sorgen um den KI-Sektor sowie Ermittlungen gegen Nvidia ausgelöst wurde.

Asiatische Behörden stabilisieren die Märkte: Südkorea bereitet nach einem 6-Prozent-Einbruch im Kospi (inklusive Auslösung des Sidecar-Mechanismus) einen Rettungsfonds im Volumen von rund 8 Milliarden US-Dollar vor, während China die Margin-Anforderungen auf 80 - senkt. Dennoch notiert der KOSPI heute rund 3,3 - im Minus.

Gold gewinnt über 2 - auf fast 3.615 USD/oz: Edelmetalle erholen sich vom Ausverkauf der Vorwoche, da der Liquiditätsdruck nachlässt und der politische Druck auf die US-Notenbank Fed wächst, eine Zinspause einzulegen.

Was heute für deutsche Anleger besonders relevant ist

Für Investoren hierzulande richtet sich der Blick in den aktuellen Börsen News vor allem auf die Widerstandsfähigkeit des heimischen Leitindex und wichtige Konjunkturdaten aus dem eigenen Land:

DAX-Stabilisierung nach Test der 24.800-Punkte-Marke: Nachdem der DAX am Freitag im Sog der Wall-Street-Turbulenzen auf 24.803 Punkte abgerutscht war und damit gefährlich nahe an sein Oktober-Tief bei 24.800 Punkten fiel, signalisiert die Vorbörse heute eine Erholung in Richtung 24.890 bis 24.900 Punkte. Deutsche Anleger sollten beobachten, ob die Rückeroberung der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten gelingt oder ob die Sorgen um eine getrübte Jahresendrallye anhalten.

Härtetest durch deutsche Einkaufsmanagerindizes (09:30 Uhr): Ein entscheidender Impulsgeber für den Marktbericht Börse am Vormittag sind die vorläufigen November-PMIs für Deutschland. Erwartet werden 54,1 Punkte für die Industrie und 52,4 Punkte für den Dienstleistungssektor (Gesamtindex-Prognose: 53,2 nach 53,4 Punkten im Vormonat). Liegen die Daten deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, könnte dies heimischen Industriewerten trotz gestiegener Energiekosten Rückenwind verleihen.

Fokus auf heimische Tech- und Industriewerte: Nach dem globalen Abverkauf bei Halbleiter- und KI-Aktien stehen im DAX und TecDAX vor allem Titel wie Infineon, SAP und Siemens Energy unter besonderer Beobachtung. Ein nachhaltiger Rebound an der Nasdaq ist die Voraussetzung dafür, dass sich auch europäische Technologiewerte dauerhaft von ihren jüngsten Tiefs lösen können....

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