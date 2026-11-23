BERLIN, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- An diesem Black Friday bietet der seit langem etablierte KTC H27D9 27-Zoll-QHD-Monitor einen exklusiven Rabatt von 5 % für Verbraucher in Deutschland, Frankreich und Spanien und sorgt damit für einen zusätzlichen Mehrwert zu seinen ausgewogenen technischen Daten, die sich ideal für das Homeoffice, das Studium und gelegentliches Gaming eignen. Dieses Modell, das seit seiner Markteinführung im mittleren Preissegment großen Anklang gefunden hat, ist nach wie vor eine zuverlässige Allround-Wahl für den täglichen Gebrauch und leichte Unterhaltung.

Der H27D9 verfügt über ein hochwertiges IPS-Panel mit einer QHD-Auflösung von 2560 × 1440 und einem Betrachtungswinkel von 178 Grad, wodurch aus jeder Position ein scharfes und farbgetreues Bild gewährleistet ist. Er läuft mit einer nativen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, die auf 120 Hz übertaktet werden kann, und ist mit der Adaptive-Sync-Technologie ausgestattet, um Bildreißen bei Gelegenheitsspielen und der Videowiedergabe zu verhindern.

Die Farbwiedergabe übertrifft die vieler Konkurrenzprodukte in dieser Preisklasse. Mit einer Farbraumabdeckung von 99 % sRGB und 95 % DCI-P3, 16,7 Millionen 8-Bit-Farben sowie HDR10-Unterstützung sorgt er für natürliche, detailreiche Farbwiedergabe beim Streaming, beim Betrachten von Fotos und bei der Erstellung einfacher Inhalte. Ein Kontrastverhältnis von 1300:1 verleiht dunklen Szenen mehr Tiefe und sorgt so für ein noch intensiveres Seherlebnis.

Für ganztägigen Betrachtungskomfort verfügt der Monitor über eine softwaregestützte Blaulichtfilterung sowie eine flimmerfreie Gleichstromdimmung, um die Belastung der Augen bei längeren Arbeits- oder Streaming-Sessions zu verringern. Sein neigungsverstellbarer Standfuß und die 75 × 75 mm VESA-Halterung ermöglichen flexible Aufstellungsmöglichkeiten auf dem Schreibtisch; zwei HDMI 2.0-Anschlüsse, ein DisplayPort 1.4-Anschluss und eine 3,5-mm-Audiobuchse sorgen für eine nahtlose Anbindung mehrerer Geräte.

Gestützt auf 31 Jahre Erfahrung in der Display-Herstellung hält KTC strenge Qualitätsstandards in Forschung, Entwicklung und Produktion ein. Für das Modell H27D9 gilt eine Herstellergarantie von drei Jahren, die eine zuverlässige langfristige Leistung sowie Kundendienstleistungen gewährleistet.

Exklusiver Rabattcode für 5 % Rabatt: 005H27D9

Endpreis: 123,49 € (vorbehaltlich der Angaben auf der Checkout-Seite)

Exklusiver Amazon-Link:

Deutschland: https://bit.ly/4BYOUBF

Frankreich: https://bit.ly/4eAYtwy

Spanien: https://bit.ly/4ev7wPB

Produktvideo: https://youtu.be/sQkLXQJIr0g

Der H27D9 eignet sich ideal für Remote-Mitarbeiter, Studierende und Gelegenheitsspieler und beweist, dass ein hochwertiger, vielseitiger Bildschirm kein großes Budget erfordert - und dank der Black-Friday-Aktion wird dieses bewährte Upgrade für Verbraucher noch erschwinglicher.

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