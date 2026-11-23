Berlin (ots) -Ab dem 1. Januar 2027 sollen neue staatlich geförderte Altersvorsorgeprodukte auf den Markt kommen. Wie gut fühlen sich Menschen auf einen möglichen Einstieg in die Geldanlage vorbereitet? Eine von Sapio Research im Auftrag der europäischen Investmentplattform Mintos durchgeführte Befragung unter 1.200 Menschen in Deutschland zeigt: Von den Befragten, die aktuell nicht oder nicht mehr investieren, kann sich ein Drittel einen Einstieg vorstellen. 24 Prozent von ihnen fühlen sich dafür nicht ausreichend vorbereitet, zehn Prozent hingegen schon. In der Gesamtstichprobe könnten Altersvorsorge oder andere langfristige Ziele 33 Prozent zum Investieren motivieren. Für 30 Prozent ist es wichtig, auch mit kleinen Beträgen starten zu können.Die Studie untersuchte die allgemeine Einstellung zur Geldanlage, nicht die Nachfrage nach dem Altersvorsorgedepot. Sie zeigt jedoch, worauf potenzielle Anleger achten: 35 Prozent schätzen ihre Kenntnisse als eher gering oder gar nicht vorhanden ein. Bei der Wahl eines Anbieters zählen für 46 Prozent Vertrauen, Sicherheit und Anlegerschutz, für 42 Prozent niedrige und transparente Gebühren. 28 Prozent achten auf die Bedienbarkeit der digitalen Plattform, 21 Prozent auf verständliche Steuerinformationen und lokale regulatorische Anforderungen. 19 Prozent wünschen sich finanzielle Orientierung oder Bildungsangebote. "Anleger sollten verstehen, wie eine Anlage funktioniert, was sie kostet und welche Risiken sie birgt", sagt Martins Sulte, CEO und Mitgründer von Mintos.Vier Fragen vor einer Anlageentscheidung1. Anlagehorizont: Wann brauche ich das Geld wieder? Bei kurzfristigem Bedarf sollten Wertschwankungen sorgfältig abgewogen werden. Das Altersvorsorgedepot ist grundsätzlich auf den Ruhestand ausgerichtet.2. Risiko: Welche Verluste kann ich tragen und verstehe ich das Produkt?3. Kosten und Steuern: Welche Gebühren fallen an und wie werden Beiträge und spätere Auszahlungen steuerlich behandelt?4. Portfolio: Passt die Mischung zu meinen Zielen und meiner Risikobereitschaft?Mehr Infos zu Mintos und zur Studie:Laetitia Delorme, PR & Kommunikationmail@laetitia-delorme.de+49 176 64928379Original-Content von: Mintos, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172253/6395726