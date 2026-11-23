Einblicke vom Börsenparkett von Marcel Ludwig, Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank Vor ziemlich genau einem Jahr blickte die Finanzwelt noch mit großer Anspannung auf die Entwicklung der Inflation und die Reaktion der Zentralbanken. Heute hat sich das Bild deutlich verändert. Inflation bleibt weiterhin ein zentrales Thema für Politik, Wirtschaft und Kapitalmärkte. Während die offiziellen Inflationsdaten lediglich die Veränderung des Preisniveaus gegenüber dem Vorjahr messen, orientiert sich die Wahrnehmung vieler Verbraucher an den tatsächlich gestiegenen Lebenshaltungskosten. Da zahlreiche Güter und Dienstleistungen in den vergangenen Jahren spürbar teurer geworden sind, wird die Inflation im Alltag häufig höher empfunden als es die aktuellen Statistiken vermuten lassen. Gleichzeitig haben die kräftigen Zinserhöhungen der vergangenen Jahre Unternehmen, Staaten und Investoren vor neue Herausforderungen gestellt und die Attraktivität festverzinslicher Anlagen deutlich verändert.Gerade am Anleihemarkt waren diese Veränderungen deutlich sichtbar. Nach einer langen Phase außergewöhnlich niedriger Renditen rückten festverzinsliche Wertpapiere wieder stärker in den Fokus vieler Anleger. Die höheren Zinssätze führten dazu, dass Neuemissionen wieder attraktive laufende Erträge bieten konnten und Anleihen als Anlageklasse insgesamt an Bedeutung gewannen. Gleichzeitig sorgten die starken Marktbewegungen dafür, dass Investoren die Risiken von Zinsänderungen und die Bedeutung einer breiten Diversifikation neu bewerteten. Neben der Geldpolitik stehen heute vor allem wirtschaftliche Wachstumsperspektiven, geopolitische Entwicklungen ...

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