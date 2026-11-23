Nach einer Operation sind ein verzögerter Heilungsverlauf oder Komplikationen nicht auszuschließen. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat entschieden, welche Bedeutung diese Risiken für den Versicherungsschutz einer Reiserücktrittsversicherung bzw. für die Übernahme von Stornokosten haben. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) hat sich mit der Frage befasst, ob eine Verschlechterung einer bereits bestehenden Erkrankung als unerwartet im Sinne einer Reiserücktrittsversicherung anzusehen ist. ...

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