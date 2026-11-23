Infineon, Siemens Energy und Aixtron ziehen den DAX zum Wochenstart bis an die Marke von 25.000 Punkten. Doch die Erholung steht auf wackligen Beinen: Asiens Börsen bleiben schwach, die Wall Street muss erst nachziehen, und am Mittwoch stehen neue US-Inflationsdaten an. Unter Anlegern überwiegt deshalb Skepsis.Nach sechs Verlusttagen in Folge gönnt sich der deutsche Aktienmarkt eine Pause vom weltweiten Ausverkauf der Technologiewerte. Der ...

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