Frankfurt am Main (ots) -- KfW IPEX-Bank steuert über 300 Mio. EUR-Darlehen für den Rhein-Ruhr-Express (RRX), Teilnetz B bei- Finanzierung von bis zu 50 neuen elektrischen Triebzügen (EMU) für verschiedene Regionalverkehrslinien in Nordrhein-WestfalenDie KfW IPEX-Bank beteiligt sich an der Finanzierung für den Rhein-Ruhr-Express (RRX), Teilnetz B. Insgesamt ist die Beschaffung von bis zu 50 neuen elektrischen Triebzügen (EMU) für verschiedene Regionalverkehrslinien in NRW vorgesehen. Das Beschaffungsvolumen soll dabei bei rund 900 Mio. EUR liegen. Für dieses Vorhaben stellt die KfW IPEX-Bank über 300 Mio. EUR zur Verfügung."Mit der Finanzierung durch die KfW IPEX-Bank ermöglichen wir den Ausbau und die Modernisierung des Schienenpersonennahverkehrs in fast ganz Nordrhein-Westfalen - und das möglichst klimafreundlich durch 50 hochmoderne elektrische Triebzüge", erläutert Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank."Mit der gesicherten Finanzierung stellen wir die Weichen für eine moderne und leistungsfähige Fahrzeugflotte im RRX-B-Teilnetz. Die Finanzierung zu günstigen Konditionen für Kommunalkredite ermöglicht es uns, eine Investition dieser Größenordnung langfristig solide und wirtschaftlich tragfähig aufzustellen. Das ist ein wichtiger Vorteil für die kommunal getragenen Aufgabenträger und zeigt, dass hohe Investitionen in einen modernen SPNV und ein verantwortungsvoller Umgang mit öffentlichen Mitteln Hand in Hand gehen können", betont Oliver Wittke, Vorstandssprecher bei Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR).Die Finanzierung ist auf Ebene der kommunalen Zweckverbände Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) und Go.Rheinland angelegt. Die Aufgabenträger werden von den beteiligten Städten und Kommunen getragen und haften quotal entsprechend der Verkehrsleistung. Das Projekt dient der Modernisierung und qualitativen Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) und unterstützt damit die Transformation im Verkehrssektor. Parallel zur kommerziellen Finanzierung beteiligt sich auch die Europäische Investitionsbank (EIB).Über die KfW IPEX-BankDie KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten. Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation ihrer Kunden zu begleiten.Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.Pressekontakt:Birte KockCorporate CommunicationsKfW IPEX-Bank GmbHPalmengartenstraße 5-960325 Frankfurt am MainT: +49 69 7431 59638www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69662/6395751