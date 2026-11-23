Langenhagen (ots) -Das Thema Darmgesundheit. Kaum ein Gesundheitsthema hat in den vergangenen Jahren so viel Aufmerksamkeit erhalten wie das Mikrobiom - mit allein 36.000 publizierten Studien in den letzten 12 Monaten.[1] Viele Menschen wissen inzwischen: Die unzähligen Bakterien im Darm sind bedeutsam für die Verdauung und die Allgemeingesundheit. Doch während lange vor allem die Frage im Fokus stand, welche Bakterien im Darm leben, richtet sich der Blick zunehmend auf ein weiteres Element: die Darmbarriere. Denn ein gesunder Darm ist nicht nur eine Frage der richtigen Bewohner, entscheidend ist vielmehr das Zusammenspiel verschiedener Systeme. Was genau hinter wiederkehrenden Verdauungsproblemen steckt, ist also komplex. Wie eine neue Studie jetzt zeigt, könnte die Darmbarriere dabei eine wichtige Rolle übernehmen und diese wird bei sogenannten Erkrankungen der Darm-Hirn-Interaktion, zu denen auch das Reizdarmsyndrom gehört, zunehmend als wichtiger Ansatzpunkt für neue Behandlungsstrategien betrachtet.[2] Die Autoren untersuchen deshalb, wie sich die Darmbarriere erhalten oder stabilisieren lässt, etwa durch Ernährung oder Stressreduktion. Denn während viele Behandlungen vor allem einzelne Beschwerden lindern, untersucht die Forschung zunehmend Ansätze, die auch die zugrunde liegenden Prozesse im Darm berücksichtigen. Das ist besonders bedeutsam für die von wiederkehrenden Verdauungsbeschwerden Betroffenen. Denn regelmäßig Durchfall, Schmerzen, Blähungen, Krämpfe können die Lebensqualität stark belasten.[3] In einer Umfrage bestätigten dies 97 Prozent der Befragten![4]Die Darmbarriere - der intelligente TürsteherDie Darmbarriere fungiert als gut kotrollierte Grenze zwischen Darminhalt und dem Rest des Körpers. Sie besteht aus Mikrobiom, also den Darmbakterien und ihren Stoffwechselprodukten, der Schleimschicht (Mukosa) sowie der Darmwand bzw. Darmschleimhaut und grenzt einerseits den Darminhalt vom Rest des Körpers ab und sorgt gleichzeitig für die Aufnahme von Nährstoffen. Funktioniert die Darmbarriere nicht mehr optimal, kann die Durchlässigkeit des Darms zunehmen und dadurch das feine Zusammenspiel aus Darm, Immunsystem und Nervensystem belastet werden. Betroffene spüren dies durch ständige Verdauungsbeschwerden, die ihnen keine Ruhe lassen: Zum Geburtstag gehen? Lieber nicht. Shoppen mit der Freundin? Lieber im Voraus planen, wo die nächste Toilette ist, falls doch der Durchfall einen Strich durch die Rechnung macht. Viele greifen, um endlich Entlastung zu haben, jetzt zu Probiotika, schließlich weiß man doch um die Bedeutung der Bakterienvielfalt im Darm. Daten aus den USA zeigen, dass sich der Anteil der Erwachsenen, die Probiotika einnehmen, zwischen 2009 und 2023 fast vervierfacht hat; bei Personen unter 20 Jahren sogar verachtfacht.[5] Dabei ist den Nutzern wahrscheinlich selten bewusst, dass diese ihre Wirkung verfehlen, wenn gleichzeitig eine durchlässige Darmbarriere vorliegt.Denn: Es konnte gezeigt werden, dass die zugeführten Bakterien nur dann optimal wirken können, wenn die Darmbarriere intakt ist.[6] Doch es gibt auch gute Nachrichten: Mit einer Kombination aus Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle (Myrrhinil-Intest) lassen sich wiederkehrende Beschwerden wie Durchfall, Blähungen und Krämpfe nicht nur symptomatisch behandeln, sondern direkt die Darmbarriere adressieren.Win-win: Pflanzenkombination wirkt positiv auf Darmbarriere und MikrobiomDamit steht Betroffenen wiederkehrender Verdauungsbeschwerden, wie Durchfall, Krämpfen und Blähungen, eine pflanzliche Option zur Verfügung, die weit über einen Ansatz hinausgeht, der nur Symptome managt, sondern zugrundeliegende Prozesse im Darm berücksichtigt. Es verfolgt einen sogenannten Multitarget-Ansatz, der an gleich mehreren Stellen im Darm ansetzt: Untersuchungen belegen, dass Myrrhinil-Intest sowohl die Darmbarriere direkt am Fundament, den sogenannten Darmepithelzellen, stabilisiert und vor schädlichen Einflüssen schützt[7],[8],[9] als auch Entzündungsprozesse hemmt und lindert[10],[11],[12]. Spannend: Neuerdings konnte außerdem gezeigt werden, dass das traditionelle Arzneimittel eine physiologische Wirkung auf die oberste Darmbarriereschicht an der Mikrobiomebene hat und sich gesundheitsfördernde Bakteriengruppen wieder anreichern konnten - ganz ohne, dass probiotische Keime zugegeben wurden.[13] Eine schöne mögliche Folge: Probiotika wären gar nicht zwangsläufig nötig! Durch die Einnahme der Kombination aus Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle können Entzündungen im Darm beruhigt, die Regeneration der Darmbarriere gefördert und somit wiederkehrende Beschwerden gelindert werden. Das Präparat ist vegetarisch, lactose- sowie glutenfrei und zur Langzeitanwendung geeignet.Quellen:[1] https://www.dge.de/blog/2026/das-mikrobiom-update-fuer-die-ernaehrungsberatung/?utm[2] Britton TA, Gover M. The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2026, http://ots.de/aVy6TR[3] https://www.dgvs.de/new-leitlinien/chapter_69c55148093da/chapter_69c551480b219/[4] El-Salhy M et al. BMC Gastroenterol 2025;25:143[5] https://ots.de/BgEdOw[6] Woojung S et al. Proc of the Natl Acad Sci USA 2018; 115:e10539[7] Rosenthal R. et al. Int J Colorectal Dis. 32(5): 623-634 (2017)[8] Hader H. et al. Front Pharmacol. 2023; 14: 1301800[9] Weber L. et al. Biomole-cules 2020; 10: 1033[10] Vissiennon C. et al. Wien Med Wochenschr 2017; 7-8[11] Vissiennon C. et al. Planta Med 2017; 83(10): 846-854[12] Vissiennon C. et al. Synergy 2017; 4: 13-18[13] Wonnemann M et al. PLoS ONE 2026; 21(5): e0348791__________________________________________________________________________PflichttextMYRRHINIL-INTESTAnwendungsgebiete: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung bei Magen-Darm-Störungen mit unspezifischem Durchfall, begleitet von leichten Krämpfen und Blähungen ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. Enthält Glucose und Saccharose.Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand 05/26.Pressekontakt:CONNAID Hamburg GmbHIsabella FormelaHans-Henny-Jahnn-Weg 3522085 HamburgT.: 040 - 38 99 44 34presse@connaid.deOriginal-Content von: Repha GmbH Biologische Arzneimittel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58767/6395746