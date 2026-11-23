Töpen (ots) -Besinnlichkeit auf Knopfdruck? Von wegen! Weihnachten kann wunderbar sein - aber auch ganz schön nervenaufreibend. Genau in diesem Spannungsfeld spielt die Miniserie, mit der Denns BioMarkt und der BioMarkt Verbund ihre Kund*innen mit einem Augenzwinkern durch die Adventszeit begleiten. "Christmas Impossible. Man muss Weihnachten nicht mögen, um es zu retten" ist ein Format speziell fürs Smartphone, von dem der Verbund aus rund 540 BioMärkten in Deutschland und Österreich an jedem Advent eine neue Staffel auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Als Herzstück der Weihnachtskampagne lädt die Miniserie ein, Weihnachten ganz nach den eigenen Vorstellungen und im eigenen Budget zu gestalten - ohne Perfektionsdruck, dafür mit viel Raum für persönliche Momente und kleine Traditionen.Nach dem prämierten Weihnachtsspot 2025 "Der Baum" gehen Denns BioMarkt und die Kreativagentur häppy mit "Christmas Impossible" neue Wege: Die Miniserie ist als sogenanntes Vertical Drama angelegt. Das noch junge Format ist in China großgeworden und längst auch in Deutschland erfolgreich. Vertical, weil jede Folge ausschließlich im Hochformat 9:16 für Social Media gedreht wird; Drama, weil die ultrakurzen Folgen stets mit einem spannenden Cliffhanger enden, der zum Weiterschauen animiert. "Christmas Impossible" umfasst zwölf Folgen in vier Staffeln, jede Folge ist 60 Sekunden lang.",Der Baum' hat Maßstäbe gesetzt - als erfolgreichste Kampagne unserer bisherigen Markenkommunikationsgeschichte. Daran wollten wir anknüpfen und die Messlatte mit dem neuen Projekt noch einmal höher legen. Zwölf Folgen bieten den Raum, um zu erzählen, was in einem einzelnen Film leicht untergeht: wie unterschiedlich Menschen Weihnachten erleben und was es heute heißt, dazuzugehören", sagt Jürgen Achenbach, Leitung Marketing & Kunde bei dennree.Vier Staffeln an den AdventssonntagenHaze Film hat "Christmas Impossible" bei Denns BioMarkt in der Danziger Straße in Berlin produziert. Die Story: Weihnachtsrettung zwischen Kasse und Kühlregal. Die Hauptcharaktere: Marktleiterin Efia (gespielt von Thelma Buabeng, bekannt aus dem Kinofilm "Berlin Alexanderplatz" und der ZDF-Serie "Die Polizistin") hat den Markt geschmückt und liebt Weihnachten. Ihr Azubi Julian findet das Fest auch mit Lichterkette noch furchtbar. Dann braucht ein Mann Hilfe vor seinem ersten Date, ein Schoko-Nikolaus bringt den Laden in Aufruhr, jemand muss für den Weihnachtsmann einspringen und eine Mutter steht plötzlich vor der Frage, mit wem sie eigentlich den Heiligabend verbringt.Ausstrahlung auf Meta, TikTok und YouTube"Weihnachtswerbung tut gern so, als wären sich spätestens unterm Baum alle einig. Uns hat interessiert, was passiert, wenn sie es eben nicht sind. Daraus sind vier Geschichten entstanden, bei denen man erst lacht und die einem dann doch ans Herz gehen. Und wenn im Finale alles zusammenkommt, würde ich ein Taschentuch bereitlegen", sagt Sascha Hanke, Kreativchef von häppy.Mit dem 30-sekündigen Serientrailer stimmt Denns BioMarkt ab Sonntag, 22. November, um 11 Uhr auf die Miniserie ein. Am ersten Advent startet die Ausstrahlung, anschließend erscheint an jedem weiteren Adventssonntag eine neue Staffel:- Staffel 1 am 29. November: Hilfe, ich hab ein Date!- Staffel 2 am 06. Dezember: Nikolaus auf der Flucht?- Staffel 3 am 13. Dezember: Santa hat frei!- Staffel 4 am 20. Dezember: Ohne Freundin, ohne mich!Folge 1 wird jeweils um 10 Uhr veröffentlicht, Folge 2 um 14 Uhr und Folge 3 um 18 Uhr.- https://biomarkt.de/weihnachten-miniserie/- https://www.facebook.com/BioMarktVerbund/- https://www.instagram.com/BioMarktVerbund/- https://www.youtube.com/@biomarktverbund/Alles in einem Einkauf: Bio-Qualität für ein genussvolles WeihnachtenIn den rund 540 selbstständigen BioMärkten und Denns BioMärkten aus Deutschland und Österreich finden Kund*innen alles für ein genussvolles Weihnachtsfest an einem Ort. Das Sortiment umfasst mehr als 6.000 Bio-Produkte - von frischem Obst und Gemüse über festliche Spezialitäten und Feinkost bis hin zu Wein, Sekt und alkoholfreien Getränken. Die Eigenmarke "Bio für jeden Tag" umfasst rund 200 Alltagsprodukte zu besonders attraktiven Preisen und macht Bio-Qualität für alle Menschen erschwinglich. Für individuelle Ernährungsbedürfnisse steht eine große Auswahl an veganen, vegetarischen, gluten- und laktosefreien Produkten bereit. Viele Artikel stammen zudem aus der Region.Pressekontakt:Inka R. StonjekSenior-Referentin für Presse und Medienpresse@biomarkt.deOriginal-Content von: dennree GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168521/6394986