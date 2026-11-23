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Highland Metals hat frühere Untersuchungen auf seinem Uis-Projekt in Namibia neu ausgewertet. Wie das Unternehmen berichtet, zeigen die zusammengefassten Daten Zinnmineralisierung in mehreren Erkundungsgebieten. Besonders umfangreich wurde das Gebiet OP untersucht. Die Auswertung enthält keine neuen Explorations-Ergebnisse, sondern führt bereits veröffentlichte Gesteinsproben, Bohrungen und Schürfgraben-Ergebnisse zusammen.
Highland Metals hat frühere Untersuchungen auf seinem Uis-Projekt in Namibia neu ausgewertet. Wie das Unternehmen berichtet, zeigen die zusammengefassten Daten Zinnmineralisierung in mehreren Erkundungsgebieten. Besonders umfangreich wurde das Gebiet OP untersucht. Die Auswertung enthält keine neuen Explorations-Ergebnisse, sondern führt bereits veröffentlichte Gesteinsproben, Bohrungen und Schürfgraben-Ergebnisse zusammen.
Zinn in mehreren Gebieten
Das Uis-Projekt liegt im Cape-Cross-Uis-Pegmatitgürtel. Pegmatite sind grobkörnige Gesteine, die verschiedene Metalle enthalten können. Bei Uis wurden neben Zinn auch Tantal, Lithium, Rubidium und Cäsium nachgewiesen. Frühere Untersuchungen im Lizenzgebiet EPL 7345 umfassten 1.163 Gesteinsproben. Der höchste gemeldete Wert lag bei 4,05 Prozent Zinnoxid. In 66 Proben betrug der Zinnoxid-Gehalt mehr als 0,25 Prozent. Die Angaben zu Zinnoxid sind nicht unmittelbar mit den Zinngehalten aus den Schürfgräben gleichzusetzen.
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