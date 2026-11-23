Japanese construction company Takenaka Corp. said its hydrogen-linked energy management system at a 24-unit apartment building in Kurobe, Japan's Toyama prefecture, has moved surplus summer solar power into the winter months as intended during its first year of operation. The system pairs I.SEM, an energy management system Takenaka developed to integrate distributed power sources such as solar arrays, batteries, and electric vehicles, with a power-to-gas hydrogen system. Surplus solar electricity in summer is used to produce green hydrogen, which is stored in a hydrogen-absorbing alloy and converted ...

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