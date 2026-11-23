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CoolFly absolviert ersten bemannten Inselüberquerungsflug eines Privatflugzeugs auf den Malediven



23.11.2026 / 10:35 CET/CEST

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Dream ST flog drei Tage lang im Rahmen öffentlicher Vorführungen zwischen Malé und Villimalé; CoolFly unterzeichnete außerdem Vereinbarungen mit Skylink Aviation und CMBGA. HANGZHOU, China, 23. November 2026 /PRNewswire/ -- CoolFly hat den ersten bemannten Inseldurchflug der Malediven mit einem Privatflugzeug erfolgreich abgeschlossen. Ein Pilot von CoolFly flog mit dem einsitzigen eVTOL Dream ST des Unternehmens von der Küste Malés ins benachbarte Villimalé, ein Flug von etwa 3 km (1,9 Meilen) über offenes Wasser. Der Flug war Teil einer dreitägigen öffentlichen Demonstration, die am 6. November begann und gemeinsam vom maledivischen Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung, Verkehr und Handel sowie der Botschaft der Volksrepublik China auf den Malediven initiiert wurde. Dream ST überflog zunächst den Kanal vor Hulhumalé Phase 1 und kreuzte dann mehrmals zwischen Malé und Villimalé, wobei Vertreter mehrerer maledivischer Ministerien und Behörden anwesend waren. Die Vorführungen folgten auf den Auftritt von CoolFly auf der Malediven Expo 2026, wo Präsident Mohamed Muizzu am Eröffnungstag den Stand des Unternehmens besuchte, um die Dream ST zu besichtigen und über persönliche Flugzeuge für den Inseltourismus und kohlenstoffarmes Sightseeing zu sprechen. Im Rahmen des Besuchs unterzeichnete CoolFly ein strategisches Kooperationsabkommen mit dem maledivischen Luftfahrtunternehmen Skylink Aviation sowie eine Absichtserklärung mit CMBGA, einem chinesisch-maledivischen Wirtschaftsverband. Die Partner werden die behördliche Genehmigung, den lokalen Betrieb und die touristische Nutzungsmöglichkeiten wie Rundflüge in Ferienanlagen, Sightseeing auf dem Meer und Yachturlaube prüfen. Dream ST nutzt den von CoolFly selbst entwickelten, militärtauglichen, doppelt redundanten Flugregler NA80 mit zwei unabhängigen Flugsteuerungseinheiten, die innerhalb von Millisekunden umschalten können. Acht unabhängige Motoren sowie Haupt- und Ersatzbatterien sorgen für zusätzliche Redundanz, und die Piloten fliegen mit Helm und Airbag-Anzug. Das Dream ST wurde gemäß der US-amerikanischen FAA Part 103 Ultraleicht-Kategorie entwickelt, wiegt leer unter 115 kg (254 lb) und ist CE- und FCC-zertifiziert. CoolFly vertreibt seine Produkte über lokale Händler und sucht Partner in Nordamerika, Europa, Australien und dem Nahen Osten. Über CoolFly CoolFly wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China. Das Unternehmen entwirft und baut persönliche Flugzeuge. Das Angebot umfasst Urban, das weltweit erste stehende persönliche Flugzeug, sowie die sitzenden Modelle Dream ST und Dream Pro, die alle auf dem militärtauglichen, doppelt redundanten Flugregler NA80 basieren. Etwa 70 % des Teams arbeiten in der Forschung und Entwicklung. Erfahren Sie mehr unter www.coolflyaircraft.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/coolfly-absolviert-ersten-bemannten-inseluberquerungsflug-eines-privatflugzeugs-auf-den-malediven-302948076.html



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