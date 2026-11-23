Hamburg (ots) -- Ein Preis für alle Journalistinnen und Journalisten, offen für alle Mediengattungen: Print, TV, Radio, Web, Fotografie und crossmediale Arbeiten- Einsendeschluss: 8. Januar 2027 unter www.sternpreis.stern.de- Preisverleihung am 26. Mai 2027 in HamburgModerner Journalismus hat viele Gesichter. Sie alle ehrt der stern auch 2027 mit dem renommierten stern-Preis. Journalistinnen und Journalisten können ab sofort und bis zum 8. Januar 2027 unter www.sternpreis.stern.de ihre Arbeiten aus Print, TV, Radio, Web oder Fotografie, ebenso wie crossmediale Formate, einreichen. Der stern-Preis wird in den Kategorien "Lokal", "Investigation", "Fotogeschichte des Jahres", "Dokumentation" sowie als "Egon Erwin Kisch-Preis" für die beste geschriebene Reportage vergeben. Die feierliche Preisverleihung findet am 26. Mai 2027 in Hamburg statt.Gregor Peter Schmitz, Vorsitzender der stern-Chefredaktion: "Journalismus lebt von Geschichten, die etwas auslösen: die Missstände sichtbar machen, neue Perspektiven eröffnen oder Menschen und ihre Lebenswirklichkeit so erzählen, dass sie uns berühren. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen den Mediengattungen längst. Der stern-Preis trägt dieser Entwicklung Rechnung und zeichnet herausragenden Journalismus aus, unabhängig davon, auf welchem Kanal er sein Publikum erreicht. Wir sind gespannt auf neue Gesichter, neue Ideen und unverwechselbare Stücke."Nico Fried, Sprecher des stern-Preises: "Mit dem stern-Preis ehren wir solche Geschichten, die Gerüche durch Lektüre erzeugen können, Mitgefühl durch Bilder und Einsicht durch einen Podcast, die informieren, unterhalten, aufdecken und berühren. Unser Dank gilt den unabhängigen Jurys, die in den nächsten Monaten leidenschaftlich prüfen und darüber streiten, was das Beste war, das der Journalismus in Deutschland 2026 hervorgebracht hat."Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Anna Velken | Senior Managerin Kommunikation/PR Information & Sport / Stv. Sprecherin stern/stern+ | T: +49 221-456-74305 | anna.velken@rtl.deOriginal-Content von: STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/6395763