BERLIN (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat nach den jüngsten Verletzungen des polnischen Luftraums durch Russland die Verteidigungsbereitschaft der Nato unterstrichen. "Wir werden jeden Zentimeter unseres Nato-Gebiets entschlossen verteidigen", sagte der CDU-Politiker bei der 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato in Berlin. An Kremlchef Wladimir Putin gewandt fügte Wadephul hinzu: "Täuschen Sie sich nicht: Wir sind zwar ein Verteidigungsbündnis, aber wir sind bereit, uns, unsere Länder und unser Bündnis zu verteidigen."

Wadephul versicherte Polen angesichts der Vorfälle seine uneingeschränkte Solidarität. Er stehe dazu in sehr engem Austausch mit dem polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski. Gegen Mittag wird auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte vor der Parlamentarischen Versammlung des transatlantischen Bündnisses sprechen. Am Nachmittag (15.30 Uhr) empfängt Bundeskanzler Friedrich Merz Rutte im Kanzleramt.

Bei den drei am Freitag in Polen abgestürzten militärischen Flugobjekten handelt es sich nach Angaben der zuständigen polnischen Staatsanwaltschaft um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Das ergebe sich aus den untersuchten Trümmern, teilten die Ermittler auf X mit. Am Freitag waren nach polnischen Regierungsangaben drei russische Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und im Südosten des EU- und Nato-Landes abgestürzt. Zunächst ging das Verteidigungsministerium in Warschau von zwei Marschflugkörpern und einer Drohne aus. Verletzt wurde niemand./bk/DP/zb