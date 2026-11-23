EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TKMS AG & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die TKMS AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.12.2026
Ort: https://ir.tkmsgroup.com/de/publicationspublication
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.12.2026
Ort: https://ir.tkmsgroup.com/publicationspublication
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.12.2026
Ort: https://ir.tkmsgroup.com/de/publicationspublication
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.12.2026
Ort: https://ir.tkmsgroup.com/publicationspublication
23.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TKMS AG & Co. KGaA
|Werftstraße 112-114
|24143 Kiel
|Deutschland
|Internet:
|https://www.tkmsgroup.com
|LEI Code:
|529900W81B194B0E0078
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2440372 23.11.2026 CET/CEST