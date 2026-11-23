Berlin (ots) -Während die Black Week oft ein Rennen um den niedrigsten Preis auslöst, schreiben mobile.de und Hyundai die Regeln neu: Morgen starten sie die Purple Week. Vom 24. bis 30. November 2026 wird Deutschlands größter Fahrzeugmarkt zur digitalen Schatzkarte. Jeden Tag ist ein brandneuer Hyundai in einem Inserat auf mobile.de versteckt.Lila statt Grau: Der Charme des SeltenenDer Name ist Programm: Alle sieben Hyundai-Fahrzeuge der Purple Week sind lila - eine auffällige Farbe mit Seltenheitswert. Laut einer aktuellen Auswertung von mobile.de machten lila Fahrzeuge im Oktober 2026 weniger als ein Prozent des gesamten Gebrauchtwagenangebots aus.*"Gemeinsam mit Hyundai machen wir die Black Week zur Purple Week und schaffen ein echtes digitales Abenteuer! Lila ist eine unserer Markenfarben und jetzt bekommt sie eine Bühne auf der Straße. Lila ist eine seltene und aufregende Farbe für Autos: sie steht für eine mutige Wahl und echte Persönlichkeit. Bei der Purple Week geht es nicht nur um das Fahrzeug selbst, sondern auch um das Mitfiebern, Suchen und Entdecken, mit der einmaligen Chance, jeden Tag ein einzigartiges Auto gewinnen zu können.", so Samuel Day, CMO bei mobile.de.Ein eigenes Auto ist mehr als MobilitätEin eigenes Auto steht für Unabhängigkeit und Freiheit. Das gilt besonders für junge Menschen: Laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage** verbinden 70 Prozent ein eigenes Auto mit Unabhängigkeit und 56 Prozent mit Freiheit. Doch die Anschaffung scheitert oft am Budget: 30 Prozent der 18- bis 30-Jährigen sorgen sich um die Kosten, jede/r fünfte Befragte mit einem Führerschein besitzt aktuell kein Fahrzeug.Mit der Purple Week wollen mobile.de und Hyundai auch individuelle Mobilität zugänglicher machen."Die Suche nach dem passenden Auto beginnt online. Deshalb passt die Zusammenarbeit mit mobile.de hervorragend zu uns. Mit der Purple Week verbinden wir die Reichweite von Deutschlands größtem Fahrzeugmarkt mit der Begeisterung für unsere Modelle. Wir wollen damit Lust aufs Entdecken machen und Menschen auf eine neue Art mit Hyundai in Kontakt bringen. Und vielleicht findet dabei so mancher nicht nur einen lila Hyundai, sondern auch seine neue Lieblingsmarke.", so Jens Eberth, Direktor Marketing bei Hyundai Motor Deutschland.So funktioniert die Purple WeekDie Purple Week ist eine digitale Schatzsuche, die mitfiebern lässt. Für die Teilnahme braucht es keine Autokenntnisse. Es braucht Neugier, einen scharfen Blick und die Lust, dranzubleiben:- Spurensuche (24. bis 30. November): Jeden Tag versteckt sich ein nagelneues Hyundai-Modell in den Inseraten auf mobile.de. Über den Tag verteilt erscheinen auf TikTok immer genauer werdende Hinweise, die Schritt für Schritt das Suchfeld eingrenzen. Wer clever filtert, vergleicht und dranbleibt, spürt das versteckte Inserat in der mobile.de App auf, klickt auf den Button "Kontakt" zur Teilnahmeseite und hat am selben Abend die Chance, in der Auslosung ein Auto zu ergattern!- Live-Finale (jeden Abend um 19:00 Uhr): Die Teilnahme ist bis 18:00 Uhr möglich. Die Finale-Gewinner erhalten ab 18:30 Uhr den Gewinneranruf per WhatsApp- Video-Call und sind dann um 19:00 Uhr live auf TikTok bei der Verkündung dabei.Über die Purple WeekVom 24. bis 30. November 2026 findet die Purple Week auf mobile.de statt. Sieben Tage, sieben Hyundais, ein Live-Finale jeden Abend um 19:00 Uhr. Fünf Fahrzeuge zum Behalten und zwei besondere Abos für zwei Hero-Modelle zum Black Friday und zum Cyber Monday.- Hinweise: mobile.de TikTok: @mobile.de (https://www.tiktok.com/@mobile.de)- Suche und Teilnahme: mobile.de App Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?hl=de&id=de.mobile.android.app) | Apple Store (https://apps.apple.com/de/app/mobile-de-autos-kaufen-mehr/id378563358)- Weitere Informationen: mobile.de/lp/purple-week (http://mobile.de/lp/purple-week)- Es gelten unsere Teilnahmebedingungen: mobile.de/lp/purple-week/teilnahmebedingungen (http://mobile.de/lp/purple-week/teilnahmebedingungen)Quellen* mobile.de Datenauswertung, Gebrauchtwagen, Oktober 2026** Umfrage im Auftrag von mobile.de durch die Miios GmbH. Für diese Befragung wurden im Oktober insgesamt 2.071 Personen befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.Pressekontakt:mobile.de GmbH, PresseteamE-Mail: presse@team.mobile.deOriginal-Content von: mobile.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39650/6395777