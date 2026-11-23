Mainz (ots) -
Woche 48/26
Mi., 25.11.
Bitte Programmänderung beachten:
9.00 Heute im Parlament (VPS 8.59/HD/UT)
Generaldebatte
Reporterin: Andrea Maurer
Moderation: Ines Trams
Im Streaming: 25. November 2026, 09.00 Uhr bis 25. November 2028
(Weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen.
9.00 Uhr "heute Xpress", "Volle Kanne - Service täglich" und "Notruf Hafenkante"
entfallen.)
Woche 50/26
Mi., 9.12.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
19.25 besseresser challenge: Südkorea vs. Deutschland (HD/UT)
Sebastian Lege und Florian Reza im Duell
Film von Kimsy Graupner
Kamera: Markus Müller, Clemens von Dewitz, Marius Klohn
Deutschland 2026
Im Streaming: 9. Dezember 2026, 06.00 Uhr bis 9. Dezember 2031
("besseresser challenge: Deutschland vs. Österreich" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6395775
Woche 48/26
Mi., 25.11.
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Generaldebatte
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Moderation: Ines Trams
Im Streaming: 25. November 2026, 09.00 Uhr bis 25. November 2028
(Weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen.
9.00 Uhr "heute Xpress", "Volle Kanne - Service täglich" und "Notruf Hafenkante"
entfallen.)
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Sebastian Lege und Florian Reza im Duell
Film von Kimsy Graupner
Kamera: Markus Müller, Clemens von Dewitz, Marius Klohn
Deutschland 2026
Im Streaming: 9. Dezember 2026, 06.00 Uhr bis 9. Dezember 2031
("besseresser challenge: Deutschland vs. Österreich" entfällt.)
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6395775
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