Mainz (ots) -Woche 48/26Mi., 25.11.Bitte Programmänderung beachten:9.00 Heute im Parlament (VPS 8.59/HD/UT)GeneraldebatteReporterin: Andrea MaurerModeration: Ines TramsIm Streaming: 25. November 2026, 09.00 Uhr bis 25. November 2028(Weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen.9.00 Uhr "heute Xpress", "Volle Kanne - Service täglich" und "Notruf Hafenkante"entfallen.)Woche 50/26Mi., 9.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:19.25 besseresser challenge: Südkorea vs. Deutschland (HD/UT)Sebastian Lege und Florian Reza im DuellFilm von Kimsy GraupnerKamera: Markus Müller, Clemens von Dewitz, Marius KlohnDeutschland 2026Im Streaming: 9. Dezember 2026, 06.00 Uhr bis 9. Dezember 2031("besseresser challenge: Deutschland vs. Österreich" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6395775

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