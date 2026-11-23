München (ots) -Die Mitgliederversammlung der SOS-Kinderdörfer weltweit hat am 21. November 2026 in München wichtige Entscheidungen getroffen. Sie beschloss eine Namensänderung, wählte Prof. Dr. Sabina Schutter zur Vorstandsvorsitzenden und Robert Mehr neu in den Aufsichtsrat.Die Organisation hatte sich bereits in den vergangenen Monaten klar von den Taten ihres Gründers Hermann Gmeiner distanziert, nachdem glaubhafte Missbrauchsvorwürfe gegen ihn bekannt geworden waren. Den Namenszusatz "Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland" ließ sie seitdem überall dort weg, wo er rechtlich nicht erforderlich war. Nun hat die Mitgliederversammlung beschlossen, ihn auch aus dem Vereinsnamen zu streichen. Nach der Eintragung ins Vereinsregister, die zeitnah erfolgen soll, heißt die Organisation "SOS-Kinderdörfer weltweit e.V." "Dieser Beschluss ist einer von mehreren Schritten weg von unserer idealisierten Gründergeschichte hin zu mehr Verantwortung, Kontrolle und Transparenz. Wir werden diesen Weg unter anderem im Rahmen unseres Maßnahmenplans Kinderschutz & Compliance konsequent weitergehen", sagt die Vorstandsvorsitzende der SOS-Kinderdörfer weltweit, Prof. Dr. Sabina Schutter."Schutter war zuvor auf der Mitgliederversammlung zur neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt worden. "Sabina Schutter hat seit ihrem Amtsantritt als Vorständin im März den Reformprozess und die Aufklärung bei den SOS-Kinderdörfern entscheidend vorangetrieben. Wir sind sehr froh, dass eine so ausgewiesene Kinderrechtsexpertin gerade in dieser Zeit unsere Organisation führt", sagt Dr. Christoph-Marc Pressler, Aufsichtsratsvorsitzender der SOS-Kinderdörfer weltweit.Zudem hat die Mitgliederversammlung Robert Mehr neu in den Aufsichtsrat gewählt. Mehr bringt langjährige Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit mit, die er viele Jahre auch vor Ort gesammelt hat. Besonders wichtig ist ihm, dass Förderprogramme nachweisbar etwas bewirken. Dr. Christiane Bögemann-Hagedorn gehört dem Aufsichtsgremium dagegen zukünftig aus Altersgründen nicht mehr an. "Ich danke Christiane Bögemann-Hagedorn für ihr großes Engagement im Aufsichtsrat. Sie war immer eine Kämpferin für das Wohlergehen der Kinder und hat ihr Fachwissen stets gewinnbringend eingebracht, zuletzt als stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats. So sehr ich ihren Abschied bedauere, so sehr freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Robert Mehr und seine Impulse für unsere Arbeit", sagt Pressler.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Julian MerzbacherTel.: 0151 - 258 332 08E-Mail: julian.merzbacher@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/6395771