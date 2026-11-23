Bonn (ots) -- Junge Männer verfügen über mehr Geld als junge Frauen- Mehr als die Hälfte der 16- bis 18-Jährigen nutzt eine Banking-App auf dem Smartphone- Bargeld bleibt unterwegs das häufigste ZahlungsmittelPrivate Ausgaben finanzieren Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren vor allem durch Taschengeld, Geldgeschenke und Nebenjobs. Obwohl mehr als die Hälfte der Jugendlichen ein eigenes Girokonto besitzt und Bankgeschäfte online erledigt, spielt Bargeld weiterhin eine wichtige Rolle: 84 Prozent der jungen Frauen und Männer zahlen zumindest gelegentlich beim Einkaufen oder im Café mit Münzen und Scheinen. Das zeigt die repräsentative Postbank Jugend-Digitalstudie 2026, für die 1.000 Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren befragt wurden.Vor allem junge Männer bessern dabei ihr Budget durch Nebenverdienste wie Online-Verkäufe auf. Während sie monatlich über durchschnittlich 356 Euro verfügen, sind es bei jungen Frauen 222 Euro. Auch beim Konsum zeigen sich Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Weibliche Jugendliche geben knapp 40 Prozent ihres Budgets für persönliche Dinge wie Kosmetik oder Kleidung und für Freizeit aus, männliche Jugendliche dagegen nur 26 Prozent. Junge Männer wiederum investieren fast dreimal so viel Geld in Streaming-Abos, Mobilfunkverträge, Apps und Spiele wie junge Frauen. Für Lebensmittel, Getränke oder Drogerieartikel verwenden Jugendliche immerhin 16 Prozent ihres Geldes, 15 Prozent des monatlich verfügbaren Betrages legen sie im Schnitt zurück.Online-Banking gehört für viele längst zum Alltag54 Prozent der Jugendlichen besitzen ein eigenes Girokonto - das sind zwei Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Die Mehrheit der jungen Kontoinhaberinnen und -inhaber erledigt Bankgeschäfte online - ein Zuwachs von sieben Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Um den Kontostand zu prüfen oder Überweisungen zu tätigen, nutzen 55 Prozent der Jugendlichen eine Banking-App auf dem Smartphone, 33 Prozent erledigen Bankgeschäfte über das Online-Portal ihrer Bank und neun Prozent verwenden eine Finanzsoftware.Sicherheit ist Sache der Eltern und der BankDas erste eigene Konto eröffnen Jugendliche im Durchschnitt mit 14,5 Jahren. Beim Online-Banking steigen sie etwa mit 15,8 Jahren ein und lassen sich bei Einrichtung und Umgang vor allem von den Eltern (69 Prozent) unterstützen. Die Eltern sind es auch, die primär über mögliche Gefahren durch Phishing-Mails und Hackerangriffe aufklären sowie über den sicheren Umgang mit persönlichen Daten informieren. Die eigene Bank ist dagegen die wichtigste Informationsquelle, wenn es um allgemeine Sicherheitshinweise des Hauses geht. Dennoch bestehen Aufklärungslücken, etwa im Umgang mit betrügerischen QR-Codes: 36 Prozent der Jugendlichen wurden bislang nicht darauf aufmerksam gemacht.Nicht alle Bankgeschäfte sollen digital ablaufenÄhnlich wie beim Bezahlen wünschen sich Jugendliche nicht, dass alle Bankgeschäfte digital ablaufen. Beim Abschluss eines Bankprodukts, etwa eines Bausparvertrags, lassen sich 41 Prozent der Befragten lieber in die Filiale beraten, statt ihn online abzuschließen. "Die Jugendlichen von heute sind in der digitalen Welt zu Hause, aber sie sind nicht digital-only. Sie erledigen ihre Bankgeschäfte selbstverständlich mit dem Smartphone, greifen im Alltag aber ebenso zum Bargeld und wünschen sich bei wichtigen Entscheidungen ein persönliches Gespräch. Für uns heißt das: Wir müssen digitale und persönliche Angebote klug miteinander verzahnen", sagt David Dommel, Leiter digitales Performance-Marketing der Postbank.Hintergrundinformationen zur Postbank Jugend-Digitalstudie 2026Die "Jugend-Digitalstudie" der Postbank untersucht seit 2019, wie sich das Leben Jugendlicher in Deutschland bezüglich Digitalisierung allgemein und insbesondere in Bezug auf Finanzthemen verändert. Dafür wurden 1.000 Jugendliche in Deutschland zwischen 16 und 18 Jahren befragt. Um eine bevölkerungsrepräsentative Struktur abzubilden, erfolgte eine Gewichtung der Stichprobe nach Bundesland, Alter und Geschlecht. Als Referenzdatei wurde die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Mikrozensus 2022 des Statistischen Bundesamtes zugrunde gelegt. Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet.Pressekontakt:PostbankJulia Yesiljulia.yesil@db.com+49 172 399 67 13Original-Content von: Postbank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6586/6395811