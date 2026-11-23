Im Podcast bei der Münchener Börse gettex hat Benjamin Feingold rechtzeitig auf die aktuellen Risiken hingewiesen - sowohl am Aktienmarkt als auch bei Kryptowährungen. Hier die ganze Sendung zum Nachhören, dabei ging es auch um ETFs. Der KI-Boom braucht gigantische Mengen Kapital - doch genau hier könnten höhere Zinsen zum Bremsklotz werden. Wenn Finanzierung teurer wird, geraten selbst die größten Wachstumsstorys unter Druck. Gleichzeitig bleibt das Marktbild nervös: Der Nasdaq 100 hat in nur einem ...

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