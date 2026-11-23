INGOLSTADT, Deutschland, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Online-Bildungsangebote werden aufgrund ihrer zeitlichen Flexibilität und der Möglichkeit, ortsunabhängig zu lernen, sehr geschätzt. Allerdings benötigen die Nutzer eine stabile und schnelle Internetverbindung, einen zuverlässigen Zugang zu Lernmaterialien sowie die Gewissheit, dass ihre personenbezogenen Daten umfassend geschützt sind. Ein digitales Tool, das bei der Bewältigung dieser Herausforderungen helfen kann, jedoch häufig übersehen wird, ist das Virtual Private Network (VPN).

Die jüngste Umfrage* von Kaspersky ergab, dass nur 27 % der Lernenden bei der Teilnahme an Online-Kursen ein VPN nutzen. Obwohl ein VPN traditionell nicht als "Lernhilfe" angesehen wird, erläutern die Experten von Kaspersky, warum es auch im Bildungsbereich nützlich sein kann.

1. Schützt die Privatsphäre und die Daten

Die Umfrage zeigt, dass der Schutz der Privatsphäre der wichtigste Grund für die Nutzung eines VPN ist; 28 % der Befragten wählten diese Option aus. Besonders häufig nannten Frauen (35 %) und Angehörige der Generation X (34 %) diesen Aspekt.

VPNs wie Kaspersky VPN verschlüsseln den gesamten Datenverkehr und verbergen die IP-Adresse des Nutzers, wodurch ein sicherer Tunnel zwischen dem Gerät und dem Internet hergestellt wird. Dieser Schutz gewährleistet, dass personenbezogene Daten auch in ungesicherten Netzwerken vertraulich bleiben.

2. Verbessert die Verbindungsgeschwindigkeit und -stabilität

Der zweithäufigste Grund, der von 24 % der VPN-Nutzer genannt wurde, ist der Wunsch, die Verbindungsqualität zu verbessern. Besonders wichtig ist dieser Aspekt für jüngere Nutzer: 30 % der Angehörigen der Generation Z nannten ihn als Grund für die VPN-Nutzung.

Ein VPN kann die Verbindungsstabilität und in manchen Fällen auch die Geschwindigkeit verbessern, indem der Datenverkehr über alternative Netzwerkwege geleitet wird. Dies kann dazu beitragen, bestimmte Drosselungsmaßnahmen von Internetdienstanbietern zu umgehen und Verzögerungen zu verringern, die durch ineffizientes Routing verursacht werden.

3. Ermöglicht den Zugriff auf Bildungsressourcen von außerhalb des Campus

VPNs können als Teil eines umfassenderen Authentifizierungssystems (SSO, MFA) eingesetzt werden, das die Identität von Personen überprüft, bevor diesen Zugriff auf die Campus-Systeme gewährt wird, insbesondere für Remote-Benutzer. 15 % der Befragten gaben an, dass ihre Bildungseinrichtung die Nutzung eines VPN vorschreibe, während 9 % VPNs nutzten, um auf interne Systeme oder Bibliotheken zuzugreifen.

4. Ermöglicht den Zugriff auf Inhalte aus einem anderen Land

Geografische Beschränkungen können den Zugang zu Bildungsinhalten erschweren. 13 % der Befragten geben an, unterwegs über ein VPN auf Bildungsressourcen zuzugreifen, während 11 % mithilfe dieses Tools auf Inhalte aus einem anderen Land zugreifen.

Um die digitale Bildung sicherer zu gestalten, empfiehlt Kaspersky den Nutzern Folgendes:

Verwenden Sie für jede Lernplattform oder jeden Dienst ein anderes Passwort. Erwägen Sie den Einsatz von Kaspersky Password Manager, um Ihre Passwörter sicher zu speichern.

Aktivieren Sie die MFA, wo immer sie angeboten wird.

Verwenden Sie eine zuverlässige Sicherheitslösung wie Kaspersky Premium mit KI-gestütztem Schutz vor Betrugsversuchen.

Verbinden Sie sich mit vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken und schützen Sie Ihren Datenverkehr mit einem seriösen VPN, wenn Sie öffentliches WLAN nutzen.

*Die Studie wurde im August 2026 vom Marktforschungszentrum von Kaspersky durchgeführt. An der Umfrage nahmen 1.864 Befragte im Alter von 18 bis 65 Jahren teil, die in den vergangenen 12 Monaten an Online- oder Hybridunterricht teilgenommen hatten. Die Umfrage wurde in 18 Ländern durchgeführt: Brasilien, China, Kolumbien, Ägypten, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien, Malaysia, Mexiko, Saudi-Arabien, Spanien, Südafrika, Thailand, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Vietnam.

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