Die Zscaler-Aktie befindet sich seit Ende Juni im Aufwind. Zwar kam es in den vergangenen Wochen im Zuge der starken Verkaufsdynamik im Tech-Sektor ebenfalls zu Abgaben, doch zuletzt konnte sich der Anteilsschein wieder stabilisieren. Zum Auftakt in die neue Handelswoche schießt der Cybersecurity-Titel vorbörslich um mehr als +12% nach oben. Das steckt hinter dem Kursfeuerwerk und so sollten sich Anleger nun verhalten. CrowdStrike sorgt für Übernahmefantasie ...

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