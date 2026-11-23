Dramatischer Rückschlag für Capricor Therapeutics: Eine negative Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA bringt die Aktie zum Kollabieren. Im vorbörslichen Handel verliert die das Papier aktuell um mehr als 70 Prozent. Im Zentrum des Debakels steht der wichtigste Hoffnungsträger des Biotechunternehmens: Deramiocel. FDA verweigert erneut die Zulassung Capricor erhielt von der FDA einen sogenannten Complete Response Letter (CRL) für den erneut ...

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