Die Aktie von Thyssenkrupp Nucera ist am Montag im frühen Handel um bis zu rund 8% auf ein Rekordtief von 6,57 Euro gefallen. Zuletzt stabilisierte sich der Kurs bei 6,80 Euro und lag noch gut 5% im Minus. Auslöser sind die am Freitagabend veröffentlichten Eckdaten für das vergangene Geschäftsjahr. Ist der Elektrolyse-Spezialist nach dem Kursverfall ein Fall für mutige Anleger, oder bleibt das Risiko zu hoch? Ein Jahr zum Vergessen Analyst Klaus ...

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