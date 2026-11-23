Bitcoin hat ein Wochenende mit starken Ausschlägen hinter sich. Am Samstag fiel die größte Kryptowährung zeitweise auf rund 55.300 US$ und damit auf den tiefsten Stand seit September 2024. Am heutigen Montag notierte Bitcoin am Morgen mit einem Plus von +3,9% wieder bei rund 61.460 US$. Damit stellt sich die Frage: Ist das schon die Wende nach dem Zweijahrestief oder nur eine Atempause in einem angeschlagenen Markt? KI-Ausverkauf reißt Bitcoin mit ...

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