Die Euphorie war enorm, und der Börsengang von Anthropic wurde mit Spannung erwartet. Der erste Handelstag verlief zunächst fulminant, anschließend setzten jedoch deutliche Gewinnmitnahmen ein. Am Montag notiert die Aktie laut vorliegender Kursangabe bei rund 89 US-Dollar. Damit liegt sie inzwischen deutlich unter ihrem Eröffnungskurs. Für Anleger stellt sich die Frage: Ist der Rückgang bereits eine Einstiegschance oder sollte man zunächst abwarten? ...

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